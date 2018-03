Amigos de Arnedo llama a sus socios a renovar y ampliar la nueva junta directiva José María Ezquerro. :: E.P. Tras siete años al frente, José María Ezquerro y otros dos miembros dejan la dirección y piden implicación social para mantener la actividad E. PASCUAL Miércoles, 28 marzo 2018, 23:40

La Asociación Amigos de Arnedo, uno de los motores culturales y sociales de la ciudad del calzado, ha convocado a sus 544 socios esta noche a asamblea general. Y les llama con un mensaje: no es una asamblea anual más. Porque después de siete años al frente, José María Ezquerro deja la presidencia. Y con él, otras dos integrantes de la junta directiva, que quedaría con cinco personas, número insuficiente para el alto número de actividades que organiza y realiza uno de los colectivos fundamentales en el latir de la ciudad y en la misión de preservar sus costumbres y tradiciones.

«Por el bien de la Asociación, creo que se tiene que renovar, contar con gente con nuevas ideas e ilusiones, como las que yo tenía cuando entré», llama Ezquerro, que sólo tiene un deseo, que la de esta noche no sea una asamblea con una veintena de socios, como las de los últimos años, sino con muchos más y con ganas de participar y de involucrarse.

La cita es a partir de las 20 horas en el hotel Virrey en primera convocatoria y a las 20.30 en la segunda, con un orden del día que abordará el balance económico del ejercicio del 2017, el informe de la presidencia sobre la actividad de la Asociación y la incorporación de nuevos miembros a la junta. «Llevamos cinco años recalcando a los socios que la actividad de Amigos de Arnedo necesita gente. Y en este tiempo sólo han entrado dos personas», explica Ezquerro con la confianza de atraer interesados.

Con ese propósito, y además de informar sobre las próximas actividades, la última circular de Amigos de Arnedo incide en la realidad de que la junta directiva se ha ido reduciendo en el número de personas a lo largo de los últimos años. En el escrito, mostrándose firme en la despedida, Ezquerro subraya el esfuerzo compartido entre sus miembros de buscar nuevas personas que quieran sumarse a la junta para «refrescarlas y traer nuevas ideas y proyectos», labor en la que no han tenido éxito.

Por ello, la asamblea de esta tarde noche es una llamada casi al límite. «Nos encontramos ante una situación complicada y debemos buscar entre todos nuevas personas que se incorporen a la junta directiva. Si no conseguimos renovar la junta, los que ahí quedemos tendríamos que tomar alguna decisión que podría afectar a nuestra asociación», expone Ezquerro.

Una labor que satisface

Al momento de hacer balance en su despedida, Ezquerro invita a participar en la junta directiva porque, como él ha experimentado, es una labor enriquecedora que aporta a quien la ofrece. «Yo no había participado nunca en ninguna asociación y me voy satisfecho y enriquecido por lo realizado y por lo que me ha dado como persona. Involucrarse permite un trabajo para hacer cosas posibles por nuestro pueblo entre todos», agradece.