El agente juzgado por no acudir a una agresión sexual: «Me dijeron que la Guardia Civil estaba de camino» El agente, en el juicio de esta mañana / Juan Marín El agente también asegura que le informaron de una pelea, no de una agresión: "Si a mi me dicen que es una agresión, lo más importante es la agresión" | El fiscal mantiene pide tres años de suspensión de empleo público y una multa de 4.500 euros, mientras que la defensa solicita la absolución LUIS J. RUIZ Logroño Martes, 13 marzo 2018, 12:48

El agente de Policía Local de Arnedo para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de suspensión de empleo público y una multa de 4.500 euros por no acudir a una agresión sexual ha negado en el juicio, que se celebra esta mañana, tener responsabilidad alguna en la agresión que se registró en la madrugada del 29 de septiembre del 2013, y defendió que actuó conforme a los protocolos informales habituales.

El agente de Policía Local de Arnedo acusado de no acudir a una agresión sexual ha negado en el juicio, que se ha celebrado esta mañana y que ha quedado visto para sentencia, tener responsabilidad alguna en la agresión que se registró en la madrugada del 29 de septiembre del 2013, y defendió que actuó conforme a los protocolos informales habituales. El fiscal mantiene su solicitud de una pena de tres años de suspensión de empleo público y una multa de 4.500 euros, mientras que la defensa solicita la absolución.

Según su versión de los hechos, fue la centralita la que le comunicó que había “una discusión, no una agresión” en la calle Campanario y que pidió la central que avisara a la Guardia Civil.

“Poco después me dijo que la Guardia Civil está en camino”, explicó el agente, que apuntó que no acudió a la llamada porque le informaron de que acudía la Guardia Civil y porque estaba realizando otra actuación. “Solo nos dijeron que era una discusión. Si a mi me dicen que era una agresión, lo más importante es la agresión”.

El juicio ha proseguido con la declaración de los agentes de la Policía Local y Guardia Civil que participaron en la actuación y que elaboraron un informe sobre la presunta denegación de auxilio.

El juicio ha