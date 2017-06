Jiman reitera su marcha de Alfaro pese a que el Consistorio agota la vía legal para mantenerla

A principios de marzo de este año la empresa alfareña Artesanías Jiman anunciaba en la radio la búsqueda urgente de 10.000 metros cuadrados «en Aragón, Navarra o Soria» para trasladar su producción. Han pasado casi tres meses de gestiones y negociaciones en silencio, pero el encuentro final con amparo legal y económico entre Ayuntamiento y empresario para mantenerse en Alfaro no llega.

«No somos empresa que busque conflicto. Lo único que pido por el bien de las familias es que me dejen marchar tranquilo», solicitaba ayer en declaraciones a este diario Santiago Jiménez, gerente de Jiman. Sus palabras incidían en la decisión ya tomada de trasladar a otra localidad una firma con 50 empleados y que comercializa con marcas líderes en paneles decorativos y baño. Hay que recordar que tras su anuncio radiofónico se sucedieron las ofertas de 31 localidades provincias limítrofes.

Los movimientos en los últimos días se han acelerado. Los trece concejales del Ayuntamiento han mantenido reuniones con Jiménez, con los tres representantes sindicales de la empresa y con el arquitecto. En la mañana de ayer, el equipo de gobierno en bloque comparecía en el Consistorio para comunicar que «le hemos ofrecido opciones, todas legales, para continuar trabajando en su empresa, en esta ciudad».

Preciado: «Ha llegado al límite de lo que por ley puede construir. Cualquier ampliación no es posible»

Sin embargo, atendiendo la normativa, Jiman no puede construir una nave definitiva en su patio. «Las instalaciones que tiene construidas están al límite de las posibilidades de suelo, de lo que urbanísticamente y por ley puede construir. Por ello, cualquier ampliación no es posible», explicó la alcaldesa Yolanda Preciado.

La alternativa que baraja el Ayuntamiento es la construcción de un cerramiento provisional del patio donde la empresa podría almacenar su producto mientras negocia con los propietarios vecinos la compra de terrenos linderos. Con Sepes se indagó sobre su instalación en el vecino parque empresarial de La Senda «con buenos precios, subvención a la construcción». «La opción legal que sería comprar terreno a los vecinos no la acepta. La realidad es que Jiman quiere el suelo gratis», expone Preciado.

«No busco suelo gratis, sino poder construir en mi terreno o la opción más barata para poder trasladarme, cosa que en Alfaro no se da, aunque quiera mucho a mi pueblo», replicó ayer mismo el empresario. En este punto recuerda que hace dos años comenzó las negociaciones para la ampliación y la paralización de unas obras iniciadas en febrero, a pesar de haber pagado la inversión de la nueva nave.

«De palabra, la Administración me prometió que podía encargar una nave industrial. Aunque la parte técnica me indicó que no era viable, la parte política nos dijo que siguiéramos adelante, que lo iban a solucionar. Parte de culpa la tenemos nosotros por creer en los políticos», recuerda Santiago Jiménez.

Aludiendo al desarrollo del sector urbano, según lo que requiere el Plan General, la alcaldesa insistió ayer en que «la construcción de esa nave supone una evidente ilegalidad y un agravio comparativo hacia el resto de alfareños». Con todo, el grupo de Gobierno y el Ayuntamiento en pleno tendieron ayer de nuevo la mano para buscar una solución junto al empresario para evitar su marcha.

«La solución está en su mano: sólo con la construcción provisional del cerramiento del patio en el lugar donde quiere hacer la nave definitiva o negociar la compra o alquiler de terrenos con vecinos podría continuar su actividad en Alfaro», expone el edil de Industria, Ángel Mª Cordón. "Tengo que pensar como empresa, y si me igualaran ofertas de otros lugares me quedaría ", replica Jiménez.