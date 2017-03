Los taxistas no llevarán de vuelta a los jóvenes por temor a multas de Tráfico

La estampa de cientos de jóvenes sin posibilidad de volver en taxi a sus hogares tras una noche de marcha, como sufrieron en las pasadas fiestas de Calahorra, puede repetirse en las de San José arnedanas que arrancan hoy.

El grupo de taxistas de los once municipios de La Rioja Baja y ribera navarra están ofreciendo a los jóvenes que les llaman viajes de ida a las fiestas arnedanas. Pero no de vuelta. Aunque sus representantes han conversado con el Ayuntamiento arnedano y con los taxistas con licencia en la ciudad y éstos no muestran obstáculo alguno a que trabajen en las fiestas de San José, su temor está en la Guardia Civil de Tráfico. Según señalan, en los últimos días ha intensificado la aplicación del reglamento de transporte de pasajeros, que puede sancionar con multas de hasta 3.000 euros.

«Estamos indicando a los jóvenes que quieran un taxi de vuelta a sus pueblos que se informen en la Guardia Civil de Arnedo. Pero aunque en el cuartel les den permiso, me puede parar Tráfico y multar», explica un portavoz de la Asociación de Taxis de la Ribera (ATARI), en la que se han unido los afectados. Por ese temor, no están ofreciendo viajes de vuelta. La consecuencia es la que temen los padres: la proliferación de taxistas piratas, como ya se dio en las de Calahorra, o que sus hijos hagan dedo, con la inseguridad que ello conlleva.

Para intentar regresar a la situación de trabajo anterior, ATARI ha solicitado una reunión con el consejero de Fomento, para la que están recogiendo firmas de apoyo a sus demandas. «Sólo pedimos volver al libro de ruta, para poder recoger y devolver a sus casas a quienes hemos dejado -explica este portavoz-. Porque lo que no hemos hecho nunca ni haremos es ponernos en una parada y quitar trabajo a otros».