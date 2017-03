Entre su huerto, La Pionera y La Rioja Tierra Abierta

Los últimos trabajos de Ángel en su taller han sido la restauración de la tapicería de los asientos de un Seat 124, de un volante en piel de un deportivo, los cabezales de una cama o el tapizado de un sofá antiguo de muelles de maderas nobles. «Son sentimientos encontrados: por una parte, tienes ganas de desconectar y relajarte un poco; y, por otra, dejas el trabajo de toda una vida. Siento que la gente me ha apreciado, que en la mayoría de los casos no les he tratado como a clientes sino como amigos. Y en los últimos días me han trasladado esa sensación», sonreía ayer. Entre quienes se lo han trasladado ha estado el alcalde arnedano, Javier García. Aunque señala que le espera su huerto con un centenar de olivos. Descansar no será una de las actividades principales de quien ha dedicado también su vida a asociaciones locales como la de Vecinos de La Pionera. «Me dedicaré más a fondo a la asociación, que, entre otros, está culminando el proyecto para proponer la mejora de la zona de Santa Marina. En su agenda también está su voluntario en la edición arnedana de la exposición La Rioja Tierra Abierta. «Ya me he apuntado», sonríe.