«Me ha sorprendido la ausencia de Diego Urdiales del cartel porque su relación con nuestra ganadería es muy íntima y pensaba que estaría anunciado, pero creo que la corrida es muy interesante y espero que los aficionados puedan disfrutar de un gran espectáculo», explica el ganadero Victorino Martín, que participó ayer en el acto de presentación de la corrida del próximo sábado 18 marzo en el Arnedo Arena en las Fiestas de San José.

Tal y como adelantó Diario LA RIOJA se lidiarán astados de su propia ganadería por los diestros Curro Díaz, Paco Ureña y Varea. Este festejo, así como la final del Zapato de Plata del día siguiente, están organizados por la empresa 'Tauroemoción', que ganó la licitación de urgencia convocada por el Ayuntamiento de Arnedo.

-Aunque sólo han anunciado un astado en un festival su relación con esta ciudad se remonta en el tiempo

«Estamos en un momento de cambios profundos en muchas cuestiones del toreo y Madrid es esencial»

-Yo mismo me despedí como novillero sin caballos en la vieja plaza en 1983; después toreé ocho novilladas con los del castoreño antes de dejarlo y ponerme a estudiar. Pero es verdad que nuestra familia siempre ha tenido una gran relación con la ciudad e incluso como apoderados ganamos dos zapatos de Oro, con Miguel Abellán y César Jiménez. Arnedo es una referencia taurina en toda España porque la feria de las novilladas tiene un prestigio internacional impresionante.

-Ustedes no lidian novilladas. ¿Les apetecería hacerlo algún día en esta feria?

-Hace años nos lo propusieron pero sería traicionar un poco el espíritu de nuestra ganadería y sentar un precedente complicado con otras ciudades.

-¿Cómo ha seleccionado la corrida que van a presentar en el Arnedo Arena?

-Es un conjunto muy de casa, con tres toros de cuatro años y otros tres cinqueños. Hay varios astados que nos encantan por reata y hechuras y tenemos mucha confianza en que den buen juego. Es a lo que aspiramos porque para nosotros es importante debutar en una plaza como Arnedo.

-¿Qué le parece el cartel?

-Con la salvedad del hecho de la ausencia de Urdiales, los tres diestros anunciados me encantan. Curro Díaz hasta hace dos años no se había anunciado mucho con nuestros toros pero el año pasado cuajó la temporada más importante de su carrera. Paco Ureña cortó dos orejas a un toro de casa en Sevilla el día del indulto de 'Cobradiezmos' y es uno de los matadores con más ambiente del momento. Luego está Varea, un chico nuevo que saltó a la palestra al indultar a un novillo de 'Los Maños' en Zaragoza. Ha acusado, como es normal, el paso al escalafón superior, pero me apetece mucho verlo porque reúne condiciones excelentes.

-Este año parece que hay fila de máximas figuras para sus corridas. ¿Ha cambiado algo?

-No lo sé, pero es muy importante que los toreros más relevantes abran su catálogo de ganaderías para abrir el espacio que se merecen todos los encastes.

-¿Puede ser esta temporada crucial en el devenir de la tauromaquia?

-Sin duda estamos en un momento de cambios profundos en muchas cuestiones del toreo, desde las empresas a cosos como Las Ventas que estrena una etapa nueva de la mano de Simón Casas. Nosotros vamos con dos corridas, la de abril y después en San Isidro. Y estamos muy orgullosos de ser uno de los puntales de Madrid y un hierro de referencia para los aficionados.

-¿Vendrán a San Mateo?

-No lo sabemos. La empresa 'Chopera' nos ha reservado tres corridas, la de Bilbao y otras para dos de sus cosos, pero sin saber cuáles concretamente. El año pasado nos llevamos los premios a la mejor corrida y al mejor toro y tenemos confianza en regresar porque Logroño es una de nuestras plazas históricas.