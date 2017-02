PSOE y Ciudadanos exigen al PP la dimisión de Abad y Soria tras ser citados como investigados

La citación a declarar como investigados de los populares Juan Antonio Abad y Manolo Soria y del gerente de Adepri, Francisco Bermejo Donamaría, por el caso de la empresa municipal Infraestructuras de Arnedo (INAR) tuvo ayer sus primeras repercusiones políticas. Ciudadanos de La Rioja exigió al Partido Popular la dimisión de Abad y Soria en virtud del 'compromiso de regeneración democrática' firmado con los populares.

Como adelantó ayer Diario LA RIOJA, la jueza Cristina María Angulo, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Calahorra, ha citado a declarar como investigados a los tres siguiendo las recomendaciones del informe del fiscal Juan José Pina. Según el escrito, se han encontrado indicios de delito por perjuicio del patrimonio municipal y malversación de fondos públicos.

Esos indicios los encuentra en diversas contrataciones de la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR) con la sociedad Adepri gestora durante sus 15 años de vida, y en la validez de una factura por 174.831,28 girada a la sociedad municipal por los trabajos para la urbanización del grupo de viviendas unifamiliares El Sol que no salió adelante.

El PP apoya a los políticos investigados y reclama que se respeten «los tiempos de la Justicia»

Junto a esta investigación por la vía penal, el Tribunal de Cuentas celebrará juicio sobre la responsabilidad contable que puede suponer esa factura considerada «indebida» por el informe del secretario general del Ayuntamiento arnedano.

Ante esta investigación formal, Ciudadanos demandaba ayer al PP que aparte de sus cargos políticos y públicos a Abad, exalcalde de Arnedo y hoy presidente de la junta local del PP en Arnedo, y a Soria, que continúa en esta legislatura como concejal. Y lo exige acogiéndose al punto número uno del 'compromiso de regeneración democrática' suscrito entre Ciudadanos y PP como paso previo a las negociaciones de los acuerdos de investidura. «El Juzgado de Primera Instancia de Calahorra ha investigado o imputado de manera formal a Abad y Soria por lo que ya no caben ni esperas ni medias tintas», expone en la nota de prensa el portavoz de C's La Rioja, Diego Ubis.

El PSOE pide dimisiones y el PP, respeto a la Justicia

En una nota posterior, el PSOE opinó que «si Abad y Soria no asumen sus responsabilidades políticas y dimiten de sus cargos se estaría incumpliendo el pacto de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos para que José Ignacio Ceniceros presidiera el Gobierno riojano». Opinan los socialistas que en caso de no haber dimisiones y de que el PP no tome medidas, «el presidente de los populares riojanos sería el responsable de esta situación, por lo que Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros algo tendrán que decir sobre este asunto».

El PP de La Rioja por su parte reclamó en un comunicado de réplica que se respeten «los tiempos de la Justicia» en alusión a la situación en la que se encuentra el caso de la empresa pública de suelo de Arnedo, INAR. «Lo que hay que hacer es respetar los tiempos, en lugar de buscar el oportunismo político», afirma.

Además, el PP de Arnedo muestra su apoyo a Abad y Soria «y confía en la independencia de los jueces, que ahora podrán escuchar a la parte denunciada, que todavía no ha podido ser oída», explican. «El PSOE quiere ser juez y parte y demuestra querer muy poco a la ciudad de Arnedo», afirma el PP, para quien «está claro que lo único que persiguen desde el PSOE es sembrar discordia».