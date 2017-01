Las puertas que abren Arnedo

La ciudad del calzado se prepara para la cita que la potenciará como destino turístico. De cara a la celebración de la exposición La Rioja Tierra Abierta, que con el nombre de 'Cinemática' se celebrará del 31 de marzo al 29 de octubre, el Ayuntamiento de Arnedo ha editado una nueva guía turística para ofrecer a los visitantes el mapa y las indicaciones sobre cómo disfrutar de la ciudad.

LOS ATRACTIVOS DE ARNEDO 1- Arnedo, ciudad del Calzado Presenta la vinculación de la ciudad y su historia con el desarrollo del sector zapatero, también en lo comercial. E invita a visitar el Bulevar del Calzado, en Paseo Constitución. 3- Recorrido por nuestro paisaje Marca la vinculación de la ciudad con la naturaleza que le rodea e invita a rutas como la Hoya de Arnedo, la Vía Verde del Cidacos, el sendero del Monte de Vico, ascender peña Isasa. 5- Gastronomía, el sabor de la tradición Como motor actual de turismo, muestra los eventos gastronómicos del año como el Día del Ajo Asado, las Jornadas Menudos y Huerta o la Fiesta de la Pringada, además de platos típicos. 2- Una ciudad por descubrir. Cuevas de los Cien Pilares Describe los lugares que visitar y conocer, como el patrimonio rupestre, subrayando la cueva de los Cien Pilares, la arquitectura religiosa, la civil, los museos y salas de exposiciones. 4- Fiestas y tradiciones Son citas de gran presencia turística, con lo que apunta fechas como la Semana Santa, las fiestas de San Cosme y San Damián en septiembre, sus romerías, ferias y mercados. 6- Arnedo, puerta al Valle del Cidacos Erigiéndose en puerta de entrada, invita a extender la visita por el Cidacos, como la Vía Verde, en especial en Préjano, la ruta de los dinosaurios, la ruta de aguas termales, etc.

Presentada en la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur), la guía ya está a disposición de los visitantes en la oficina municipal de turismo con el objetivo de mostrarles de una forma visual los atractivos que pueden encontrar y disfrutar en Arnedo. «Muestra todo el contenido a través de seis apartados con un diseño gráfico en el que predominan las fotografías», describe el concejal de Turismo, Festejos y Participación Ciudadana, Raúl Domínguez.

En sus seis apartados, la guía recorre 'Arnedo, ciudad del calzado', sobre su historia zapatera y el comercio vinculado al sector; 'Una ciudad por descubrir' con su patrimonio, la arquitectura religiosa y civil, los museos, etc.; 'Recorrido por nuestro paisaje' con sus recursos naturales y varias rutas propuestas por los parajes próximos; 'Fiestas y tradiciones' con citas como la Semana Santa, las fiestas patronales, etc.; 'Gastronomía, el sabor de la tradición', con los eventos y rutas que ensalzan los sabores de la zona; y 'Arnedo, puerta de entrada al Valle del Cidacos', que completa la ciudad con los recursos de la comarca, como el turismo termal, la ruta de dinosaurios, etc.

En total, el Ayuntamiento ha impreso 2.500 ejemplares de la guía, que reparte con el complemento de un nuevo plano de Arnedo. «Este plano intenta simplificar toda la información de interés sobre nuestra ciudad, de modo que los iconos azules apuntan al turista 'lo que ver' mientras que los rojos exponen 'donde comer', combinando ambas líneas», expone Domínguez sobre el anverso del plano.

En su reverso, el mapa ofrece el plano de las tiendas 'outlet' en los polígonos de El Raposal y El Campillo y una breve información sobre dos rutas turísticas a caminar en la ciudad: la del Casco Antiguo; y la de 'Orígenes de Arnedo', sobre la exposición de la Celtiberia en el Palacio de La Baronesa o la Cueva de los Cien Pilares.

De las 36 páginas que conforman la guía, 23 son de información. El resto son de publicidad. De este modo, la guía, confeccionada por la editorial Mic, no ha supuesto ningún coste económico para las arcas municipales.