«Los arnedanos tienen derecho a saber cómo se ha gestionado su dinero en INAR»

Año y medio después de llegar a la Alcaldía, Javier García hace repaso al momento que vive Arnedo.

Llegó el 2017, el año de La Rioja Tierra Abierta. ¿Por qué tiene que ser el año de Arnedo?

Aparte de lo que se va a mostrar en las tres sedes expositivas, además de lo que va a recorrer desde nuestra prehistoria hasta la historia más contemporánea, pasando por nuestra particular revolución industrial, los visitantes van a conocer una ciudad de la que han oído hablar pero que no han visitado. Confío plenamente en la exposición. Pero también en la post-exposición, en lo que va a quedar como patrimonio restaurado y, sobre todo, con Arnedo ya situado en el mapa para aprovechar el turismo y la cultura como nuevos yacimientos de riqueza y empleo, una de las asignaturas pendientes de una ciudad de carácter industrial.

¿Está Arnedo preparado para el punto de inflexión turístico?

A Arnedo le queda todavía trabajo, como elaborar un plan de dinamización turística. Nuestra posición geográfica no está lo cerca que quisiéramos de las infraestructuras de comunicación, asignaturas supramunicipales e, incluso, supraautonómicas a resolver. Como ciudad, está preparada. Tenemos un entorno natural y paisajístico envidiable, patrimonio a visitar, la gastronomía ligada a la huerta y, nuestro principal capital, las personas. Somos gente acogedora, dinámica. Contamos más de 120 asociaciones. Y eso va a dar el punto álgido a la exposición.

¿Están preparados los arnedanos?

La gente está entusiasmada, en especial comerciantes y hosteleros y asociaciones y colectivos. Hay muchas expectativas puestas. Los primeros pasos con los voluntarios han sido un éxito. Por eso, confío mucho en Arnedo y en los arnedanos para que la exposición sea un éxito.

Finalizado el 2016, ¿qué balance hace del primer curso con un Presupuesto firmado por su equipo?

El equipo de Gobierno ha hecho un buen trabajo en el 2016. Ha sido un año en el que hemos cumplido prácticamente la mitad de nuestro programa electoral. Hemos inaugurado otra forma de hacer política. Hemos roto algunos muros, la gente viene al Ayuntamiento con otra libertad. Hemos practicado una política de cercanía y de diálogo, pues es la primera vez que los Presupuestos se han enmendado con los partidos políticos. Hemos asentado las bases de un Arnedo más humano, con políticas sociales y educativas que han sido un paso histórico: con 424 niños becados con ayudas municipales, el programa de comidas a domicilio con 24 usuarios... Ha habido mejoras en las calles -Este, Terradillo, Collado, Huertas, Los Santos- dentro del plan de actuación en los barrios y en el casco antiguo, con ocho puntos mejorados y casi medio centenar de nuevas plazas de aparcamiento. También en el deporte, con el campo de hierba artificial, la máquina expendedora de tickets o la rebaja del 20% en abonos y entradas. Hemos conseguido en menos de un año el reto del sello de Ciudad Amiga de la Infancia. Además, las relaciones institucionales con el Gobierno de La Rioja son muy positivas y hemos materializado convenios de colaboración e inversiones que van a continuar. Creo que es importante que dos administraciones de distinto color político, y que años atrás no se entendieron todo lo bien que debían, ahora tengan sintonía.

Este año surgió la necesidad de asegurar la peña sobre Arnedo.

Tras los desprendimientos de febrero del 2016, giramos visita y me quedé conmovido porque algunas vecinas nos recibieron en sus casas dolidas y preocupadas. Buscamos el proyecto y el dinero para una obra que, sobre 230 metros lineales, va a permitir que los vecinos duerman tranquilos. Es una de las obras de la que me voy a sentir más contento porque hablamos de la seguridad de los ciudadanos.

¿Cuáles son los pilares sobre los que buscan asentar el 2017?

Más allá de La Rioja Tierra Abierta, los pilares son preservar y mejorar las políticas sociales y educativas puestas en marcha -poniendo en marcha la Universidad de la Experiencia en Arnedo y un programa de becas de temas arnedanos-; recuperar el patrimonio y que finalicen bien las obras del castillo, la tematización de la cueva de los Cien Pilares y de la Puerta del Cinto; la urbanización del corredor norte-sur de La Estación, que vamos a licitar en febrero; y elaborar el Plan Estratégico 20-35, que se basa en la revisión del Plan General.

Van a imaginar la ciudad a 15 años. ¿Cómo va a ser ese trabajo?

De forma previa a la revisión del Plan General vamos a tener el plan estratégico del casco antiguo teniendo en cuenta aspectos sociológicos, el estudio de vialidad y acometer la actualización de la red de saneamiento. Es un proyecto muy amplio en el que vamos a contar con políticos, profesionales, comerciantes, asociaciones... Va a tener un proceso de participación ciudadana amplio. Es un proyecto grande, de ciudad, con el objetivo de que ningún equipo de gobierno futuro lo pueda echar atrás.

¿Qué momento vive el empleo en Arnedo? ¿Llegarán empresas?

Arnedo tiene desempleo, pero es razonable en proporción a otras cabeceras de comarca gracias a su fortaleza industrial y al posicionamiento de marcas en todo el mundo. En noviembre del 2016 había descendido un 4%, alrededor de unas 700 personas. Tenemos un desempleo estructural de unas 400 personas, por lo que no podemos tener una elevada preocupación. El parque de La Maja sigue creciendo, con el traslado de Sacesa y dos nuevas naves de ArnePlant. Pero no me consta que ADER tenga conversaciones con otras empresas.

En el 2016 saltó el caso INAR. ¿Están actuando como deben para defender el interés del Consistorio?

Rotundamente sí. Es un caso de extremada gravedad y sensibilidad, pues afecta a personas. Surge de la comisión para estudiar el futuro de INAR, en la que participaron técnicos de la casa que nunca antes tuvieron acceso a la documentación de la empresa municipal. Alumbró el informe el secretario municipal, que concluía que existían presuntas irregularidades. Ante ello, podía olvidarlo en un cajón o defender los intereses de todos y ponerlo en manos de la Justicia. Los arnedanos tienen derecho a saber cómo se ha gestionado su dinero en INAR. Sólo la Justicia va a dar veracidad a los hechos descritos por el secretario en su informe y determinará si hay responsabilidades penales o contables. Mientras, cumplimos el mandato de pleno de disolver la sociedad, que quedará liquidada en el primer semestre de este año. Como socio único, el Ayuntamiento absorberá su patrimonio y su situación económico-financiera.

¿Qué le comentan los vecinos?

Que defendamos sus intereses y vayamos hasta el final. Aunque está pudiendo sorprender el grueso del caso, los arnedanos sabían que algo no se estaba haciendo bien en INAR. Lo sabían por ellos mismos y porque durante años el PSOE denunció la situación y el oscurantismo.

La Justicia también ha puesto su mirada sobre las casillas. ¿Ha habido más peticiones de la Fiscalía?

No, desde que el Ayuntamiento facilitó toda la documentación sobre expedientes sancionadores no hemos tenido ninguna novedad. Al respecto, tenemos la obligación de hacer cumplir la ley. Encontramos muchos expedientes que hemos tenido que sacar adelante, actuando con todo el mundo de la misma manera. Y hemos acudido al Gobierno de La Rioja para convencerle de que tiene que legislar desde cero, hacer una normativa adaptada al Arnedo del siglo XXI. Ha sido receptivo y me consta que el Parlamento está debatiendo la directriz de suelo no urbanizable. Tendremos otro tratamiento del suelo que nos permitirá trazar una línea desde la que dar cumplimiento a rajatabla.

Cumple año y medio en el cargo. ¿Cómo ve a Javier García como alcalde?

Arnedo es una ciudad compleja y esta mesa te envuelve de responsabilidad y prudencia. Me veo más maduro políticamente hablando tras un año y medio sacando temas difíciles que curten. Tengo vocación por el servicio público y cumplo el sueño de dirigir la ciudad que amo después de que mis vecinos votaran.