PP y Ciudadanos piden al Consistorio interceder para retomar Lafeanu

Han pasado los días, ha celebrado su último torneo -la vigesimoctava edición del de Navidad- y la postura de la directiva de la Asociación de Fútbol Sala Aficionado de Arnedo Lafeanu sigue inamovible. La decisión de cesar debido al conflicto de fechas por el pabellón Arnedo Arena con el festival Fárdelej es firme.

«Gracias a todos los participantes en este último torneo y, además de a los campeones (Los Amigos de Schuster), a Panadería Ibáñez por estar ahí una vez más». Era el mensaje que Lafeanu colgaba en su cuenta de la red social Facebook tras la conclusión del XXVIII Torneo de Navidad de Fútbol Sala. En ese mismo perfil, a pesar de llegar decenas y decenas de mensajes felicitando a su directiva por su trayectoria y por la organización de sus torneos, sus miembros han reafirmado su decisión de cesar. También la de dejar la puerta abierta a quien quiera subir al barco y tomar el timón de su labor de promoción del fútbol sala en la ciudad, en la que cumple 34 años.

Mientras, el debate sigue en el ámbito político. A petición del concejal de Ciudadanos, Pedro Marín, los ediles de Deportes, José María Gil, y de Festejos y Participación Ciudadana, Raúl Domínguez, comparecieron este miércoles en comisión informativa de Deportes para abordar el asunto. Y no convencieron ni a Marín ni a los populares.

La directiva de asociación se despedía el pasado fin de semana con el XXVIII Torneo de Navidad

Para Marín, la actitud de Domínguez de no tomar decisiones ante la coincidencia de fechas «es una falta total de responsabilidad y compromiso con la ciudad». «Nos encontramos con un concejal que dice que sean las partes las que se pongan de acuerdo, cuando le va en el sueldo tomar decisiones, porque el festival y el torneo se celebran en un espacio municipal y el Ayuntamiento no puede lavarse las manos», señala reclamando que el Ayuntamiento reconduzca la situación. «Si no son capaces de ponerse de acuerdo, el Ayuntamiento debe reunirse y decidir las fechas para que ambas actividades se celebren, pues son importantes para Arnedo», reclama el popular Toño Eguizábal.

Recordando que el Ayuntamiento intentó mediar, el alcalde, Javier García, señaló ayer que el grupo de Gobierno ha dado a la oposición la información de la que dispone y ha hecho lo posible. «El contacto con Lafeanu es diario, pero respetamos su decisión y la acatamos», afirmó.