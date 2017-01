Miguel Pérez, el arnedano de Masterchef Junior, recibido en el Ayuntamiento

arnedo. Se ha quedado a las puertas de las semifinales. Aunque su deseo era llegar más lejos, el niño arnedano de 9 años Mario Pérez ha hecho un buen papel en el programa de Televisión Española 'Masterchef Junior'. Y como reconocimiento por esa labor y por la proyección de la cocina riojana, el alcalde arnedano Javier García, le recibió en el mediodía de ayer.

Estudiante de 4º de Primaria en la sección de Préjano del colegio rural agrupado del Alto Cidacos, se presentó a los 'castings' tras pasar por el campamento de verano de Masterchef. Tercer riojano en concursar en este programa de Televisión Española, reconoce que el momento más duro fue la eliminación, sufrida en la noche de este martes. «Destaco cómo me han tratado y los buenos compañeros que he tenido. Aunque en la tele hayáis visto alguna riña, eso no significa que no sean amigos míos», sonrió ayer.