«La mezcla de la luz y color de Alicante con los temas de Arnedo es perfecta»

Afincada en Alicante, es la tercera vez que Klara Abad expone en su Arnedo natal, que supone inspiración y necesidad para ella y para su obra. De hecho, la peña Isasa se cuela de una forma u otra en la mayoría de los cuadros que pueden verse en la exposición 'La simbología del color', que acoge el centro cultural Caja Rioja-Bankia hasta el 14 de enero.

-¿Qué parte de su obra representa esta colección?

-Es obra nueva, como cada vez que vengo a exponer a Arnedo. Las he pintado pensando en esta exposición. Intento representar a mi pueblo a través de mi pintura. Casi todas las obras son motivos de Arnedo, paisajes, el castillo, la peña Isasa, nuestros característicos asados, vino, bodegones, frutas. todo lo que recuerda a mi pueblo. Los hago con mucha ilusión pensando en que gusten a la gente. Además, me he permitido incluir retratos de mi madre, su biznieto y mis dos hijas. Me hacía ilusión y lo hago con cariño.

-¿Por qué enfocada en Arnedo?

-Psicológicamente lo necesito. Cada vez que entro en un cuadro, me meto en los temas de mi pueblo, en el que siempre pienso. Además, es la manera de volver a Arnedo, enseñar mi obra, disfrutar con mi gente.

-Son obras que van de lo general al detalle, como las campanas de San Cosme y San Damián o el ojo de la cueva de los Cien Pilares. ¿Por qué?

-Intento cambiar de pintura, de materiales, de perspectiva. A medida que te vas alejando, el ojo se distorsiona, por eso busco dar el detalle y lo importante en el primer plano.

-¿Es antes el color o el tema?

-Las dos cosas son importantes. Primero elijo el tema. Después, el color va surgiendo solo. Cada pintor tiene sus colores y los míos son evidentes. Los colores me definen. Son colores vitales, que hacen que se sepa que estoy ahí, que alguien vea la obra y sepa que es de Klara Abad.

-¿Cómo inspira el color arnedano?

-Vivo en Alicante, donde hay bastante más luz que en Arnedo. Eso también influye en mi pintura, pues mezclo la luz y el color de Alicante con los temas de Arnedo. Y es una combinación perfecta.

-¿Qué distingue su mirada artística respecto a otras que abordan Arnedo como motivo?

-Me han comentado en varias ocasiones que, sin conocer quién lo ha firmado, saben que un cuadro determinado es mío, sobre todo por los colores. Llevo muchos años pintando y creo que he llegado a un punto en el que mis cuadros tienen personalidad. Siento satisfacción por haber alcanzado ese momento, tener un estilo que me identifica.