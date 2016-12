La directiva de Lafeanu dimite por un conflicto de fechas con el festival musical Fárdelej

Desde que nació en el año 2005, el maratón de fútbol sala 48 horas de Arnedo se celebraba el primer fin de semana de julio, antes de las fiestas de San Fermín. Y tras su primera edición en el 2014, el festival musical Fárdelej se reubicó al año siguiente en ese mismo fin de semana. El hecho de compartir el pabellón municipal Arnedo Arena hace incompatibles ambas citas en la misma fechas.

Por ello, ambas organizaciones han mantenido reuniones con el Ayuntamiento. En el 2015 y durante este 2016, la fecha de celebración la mantuvo el Fárdelej. Sin que el acuerdo se firmara por asuntos legales, el diálogo en el reparto hasta el 2022 no ha debido quedar claro para el 2017. Según Lafeanu, este año era el maratón futbolístico a quien le correspondía la preferencia de fechas. El Fárdelej, sin embargo, ya anunció su celebración durante el fin de semana en disputa, además de la contratación de artistas y venta de abonos.

«Cansados y decepcionados porque no se valore lo que hemos hecho en y por Arnedo, de que no se nos tenga en cuenta, de que se nos ningunee y se rían de nosotros, este grupo de amigos, que no es muy mediático, que no ha ganado nada con ello salvo algún disgusto, ha tomado la dura decisión de no continuar». Con este comunicado, la directiva de la asociación de fútbol aficionado Lafeanu ha anunciado su cese después de 34 años de labor y de más de 100 torneos organizados.

Aunque los dimisionarios se ofrecieron a ayudar a quien se interese en continuar su labor, con su cese entra en peligro la continuidad de torneos tan prestigiosos a nivel nacional como las 'horas femeninas' o las 48 horas de fútbol sala. Su reclamación está basada en que el adelanto de ambas citas deportivas chocaría con el calendario de la temporada federada. Entienden que este es el motivo de que en los últimos dos años hayan disminuido los equipos participantes.

A través de su perfil en Facebook, la dirección del Fárdelej dijo lamentar la decisión de Lafeanu pero replicó que «en todo momento se ha seguido el documento que se aprobó por las tres partes de forma verbal y del cual tenemos todos una copia». «Esas fechas son con las que hemos trabajado desde el momento en que quedaron consensuadas», añaden.

Por la parte municipal, el edil de Festejos, Raúl Domínguez, lamenta que de la última reunión «cada parte se fue con una idea distinta» del calendario para el 2017, provocando este «malentendido». «Hemos intentado mantener dos actividades buenas. Pedimos disculpas por lo que se ha podido malinterpretar de nuestro papel de árbitro», añade.

Ciudadanos, por su parte, pidió ayer explicaciones al equipo de gobierno de Arnedo por la coincidencia de fechas del Fárdelej y el torneo de fútbol y su concejal, Pedro Marín, ha solicitado la comparecencia de los concejales de Deportes y de Juventud para que expliquen esta situación que ha provocado la disolución de la asociación Lafeanu.