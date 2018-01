Amigos de la Tierra La Rioja denuncia un vertido de vino en Huércanos 00:42 El vertido se produjo el 12 de enero en una acequia que desemboca en el Najerilla LA RIOJA Logroño Martes, 16 enero 2018, 14:24

Amigos de la Tierra ha denunciado en una nota el vertido de vino y sus derivados el pasado 12 de enero a una acequia de riego en el término municipal de Huércanos, que desemboca en el Río Najerilla.

Según sostiene Amigos de la Tierra «una vez más asistimos a un acto que demuestra lo poco que importa verter contaminantes». Este es un hecho que muestra «una gran falta de respeto hacia la sociedad, los demás ciudadanos y la naturaleza, parecen no ser valores supremos en todos los individuos. Contaminar y destruir son las actuaciones que se priman, la administración riojana no denuncia este acto, bien porque no quiere o no lo conoce, y por consiguiente el delincuente sale impune».

Afirma la asociación que «el Gobierno de La Rioja parece ser que no tiene competencias en este sentido o le parecen minucias, pero a nosotros, Amigos de La Tierra, y a muchísimos ciudadanos, que respetamos el bien público y común, como son nuestros ríos; que pagamos con impuestos las depuradoras de nuestros pueblos para que los ríos dejen de estar contaminados, nos indigna que estos vertidos se produzcan y el Gobierno de La Rioja actúe como que esto no va con ellos».

El vídeo que difunden ha sido grabado por grabado por ciudadanos «que desean mantenerse en el anonimato para no sufrir represalias", porque aquí, aseguran «la paga el que se queja o denuncia, no el que la hace».