Amigos de Rodezno suspende la XIV Jornada del 'Día de los Calaos'

La Asociación de Amigos de Rodezno no celebrará este año la que hubiera sido decimocuarta jornada 'Día de los Calaos', una de las actividades enológicas de mayor atracción turística que se producían en La Rioja. Al parecer, tras la reunión celebrada el pasado 9 de julio no se produjo la esperada renovación de la junta directiva de la entidad, lo que ha provocado que no se pueda realizar la actividad de Rodezno. No obstante, el Ayuntamiento espera que el evento se pueda recuperar el próximo año 2018, con tiempo para poder renovar la junta.