La Virgen del Burgo se viste de flores

Tras las fiestas mayores de agosto y las vacaciones, los alfareños pusieron ayer un paréntesis en su regreso a la normalidad para honrar durante una jornada a su patrona, la Virgen del Burgo.

En sus terceras y últimas fiestas del calendario, los alfareños no despertaron con el reloj de un viernes para ir a trabajar o a clase. Ayer, unos optaron por descansar por el festivo local. Otros, los fieles y los que siguen la tradición, se levantaron para acudir desde las 5 de la mañana a la aurora, el rezo cantado por el municipio en honor a la patrona. Fue la popular y primera masiva cita por la Virgen del Burgo. Después, a lo largo de toda la jornada, se vistió con la ofrenda floral en su iglesia.

14 30. Comida popular del barrio del Burgo. 17 30. Reses bravas en la calle. 19 30. Degustación de migas en el Trinquete. 20 00. Concurso de lanzamiento de boina en el Pararrayos. 22 30. Mariachi Imperial. ·Más fotos en larioja.com

Con la tarde cayendo, marchó en procesión hasta la Colegiata de San Miguel acompañada de decenas de vecinos y de los representantes municipales, donde tuvo lugar la eucaristía en su honor presidida por el obispo de la Diócesis riojana, Carlos Escribano, tras la que regresó a su templo también en procesión.

Fueron los actos religiosos y tradicionales en la jornada de ayer alrededor de la patrona alfareña. Y entre ellos, los vecinos también compartieron citas festivas igualmente tradicionales, como la primera de las sueltas de reses bravas por el entrecruzado recorrido de las calles Tejerías, Tudela, Trasmuro y Cuatro Esquinas.

Tras una velada animada por los más jóvenes en la gincana 'Vaya nochecita' y por el concierto del grupo En Ay, la primera cita del programa ayer era a mediodía la suelta de reses bravas, con la ganadería Enrique Domínguez, de Funes.

Mucho público, algún que otro corredor y recortador se midieron en quites, carreras y citas a las vacas en un recorrido que cruza sus calles, que no sabes por dónde puede llegar el astado... y que deja anécdotas como que una vaca se coló en el portal de una casa de Trasmuro cuando sus habitantes e invitados se refugiaban de ella y no les dio tiempo a cerrar la puerta. Vaca y manso ascendieron por la escalera y, al encontrar que no eran bienvenidos, se dieron la vuelta a la calle tras unos segundos de perplejidad entre la gente.

Por la noche, el último encuentro era con las jotas de Voces Riberas en el Trinquete y una larga noche de fiesta para los jóvenes.

Para hoy, con los alfareños pendientes de la climatología, está prevista la comida popular del barrio del Burgo, nueva suelta de reses bravas desde las 17.30, degustación de migas a las 19.30, concurso de lanzamiento de boina a las 20 horas y concierto de Mariachi Imperial a las 22.30 en el Trinquete.