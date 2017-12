La mejora del barrio del Burgo supondrá 1,3 millones de euros El pleno aprobó anoche por unanimidad la recuperación integral de la zona alrededor de la iglesia parroquial, que llegará a once calles E. PASCUAL Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:16

«Una vez que tenemos restaurada la iglesia, es el momento de este barrio histórico, que se merece el apoyo del Ayuntamiento», expuso anoche el concejal de Urbanismo y Obras del Consistorio alfareño, Adrián López Mendoza, para pedir el voto favorable de la oposición. Y lo obtuvo. Así, el pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de obras de reforma del barrio de Nuestra Señora del Burgo, redactado por el riojano Fernando Sáinz de Ugarte.

Abarcando un total de once calles de esta zona del casco antiguo alfareño, el proyecto calcula una inversión de 1.311.821,92 euros, cuantía por la que saldrá a concurso público con un plazo de ejecución de once meses. Ante ese plazo, el grupo de gobierno planteó el calendario de licitación y adjudicación para que las obras se desarrollen durante el segundo semestre del inminente año 2018 y en el primero del 2019. Respecto al calendario de obra, el planteamiento es ejecutar las once calles dentro del mismo contrato, con la misma empresa a pesar del largo plazo de ejecución.

Ante la importante cuantía que supondrá, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de La Rioja apoyo en la financiación, contemplando un convenio de colaboración por la que aporte el 60% de lo previsto. «Queremos que el gasto total de este proyecto ambicioso, la obra urbanística de más envergadura de los últimos años en el municipio, quede pagado dentro de nuestra legislatura de gobierno, sin que pase a la siguiente», explicó López.

Declarada la iglesia parroquial Nuestra Señora del Burgo y su entorno como bien de interés cultural el 19 de septiembre del 2014, este proyecto es la guía del Ayuntamiento para erigirlo en lugar de referencia turística e histórica de la ciudad. Para ello, las calles Solar y Nuestra Señora del Burgo recibirán un tratamiento especial en el tipo de pavimentación y detalle.

Dando su voto unánime para la aprobación, los dos grupos municipales en la oposición, Partido Socialista e Izquierda Unida, coincidieron en señalar el proyecto como necesario y ambicioso. Ante ellos, el grupo de Gobierno se comprometió a mantener una cauce de comunicación con los vecinos del barrio para ir informándoles del inicio de los trabajos, su desarrollo e incidencias en el día a día.

Junto a este punto, el pleno también aprobó por unanimidad conceder sendas bonificaciones del 95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras a la renovación de las cornisas del hogar de mayores y de la cubierta de la guardería infantil La Florida.