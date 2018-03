Maldita Nerea y Dorian, los conciertos de las patronales Dorian regresará a La Rioja tras haber celebrado sus diez años en el Fárdelej arnedano en el 2016. :: E.P. El tributo de Strenos a lo mejor del rock y las orquestas Magnum, Primera plana y Cíclope completan las noches E. PASCUAL Martes, 27 marzo 2018, 00:58

La semana más esperada por los alfareños ya tiene banda sonora. Como se ha convertido en habitual, el área de Festejos ha confirmado dos grandes conciertos de grupos de primer nivel junto a un tributo y orquestas tradicionales para las fiestas patronales para el especial escenario de la lonja de San Miguel. Así, los grandes nombres son los de Maldita Nerea para la primera noche, la del 14 de agosto, y Dorian para cerrar el día de los jóvenes, el domingo 19.

«Hemos buscado actuaciones para todos los gustos, con dos grupos que va a atraer a la gente joven y gustar a los mayores y orquestas de todo tipo», adelantaba ayer el concejal de Festejos, José Luis Segura.

Con una larga trayectoria en el pop rock nacional, el single 'Bailarina' lleva de nuevo a Maldita Nerea a las bocas de todos. El grupo liderado por Jorge Ruiz animará la primera noche en un concierto gratuito y siempre multitudinario.

La noche del miércoles 15 se endurecerá con The Best of the Rock Tribute, el tributo del grupo Strenos a lo mejor del rock y el heavy metal, con sus músicos y cantantes caracterizados como iconos de la música más dura. Las tres veladas siguientes ya contarán con orquestas tradicionales, con Magnum el jueves 16, Primera Plana el 17 y los alfareños Cíclope el sábado 18.

A la noche del día de los jóvenes llegará uno de los nombres principales del pop indie actual, Dorian. Después de estar en los principales festivales, presentarán en Alfaro el nuevo disco que van a publicar en mayo. «Es un grupo que se ajusta al gusto de los jóvenes y atraerá a mucha gente», asiente Segura.