«Nuestra labor es un chupinazo en su vida, porque les devuelve la dignidad» Sonia Peña será la pregonera de las fiestas alfareñas 2017. :: E.P. El Ayuntamiento nombra pregonera de fiestas a esta alfareña como reconocimiento a su labor en Pakistán Sonia Peña Cirujana plástica y pregonera de las fiestas de Alfaro E. PASCUAL Miércoles, 12 julio 2017, 09:51

Frente al machismo salvaje anclado en costumbres ignorantes que les arranca su dignidad, frente a una sociedad estancada que quiere apagar el brillo de sus rostros rociándolos de ácido, la alfareña Sonia Peña y su equipo de la Fundación Sigo Adelante representan la esperanza para decenas de mujeres pakistaníes, una nueva oportunidad para sonreír, para mirar hacia el futuro.

Nacida en Zaragoza en el 2013, la labor reparadora en mujeres atacadas por el ácido en sus rostros o en la reconstrucción genital de la Fundación Sigo Adelante que preside esta alfareña afincada en Zaragoza ha merecido elogios en toda España. También en la localidad natal de esta cirujana plástica y reparadora. Y como reconocimiento a su «compromiso e implicación y a su trayectoria», el Ayuntamiento alfareño le ha reconocido nombrándola pregonera de las fiestas patronales de San Roque y San Ezequiel 2017. «Su labor nos motiva y sensibiliza a todos y el pregón es el momento para que el 5 de agosto los alfareños nos pongamos en su piel y en la de las personas que tratan y para que todos aplaudamos su labor», agradeció ayer la alcaldesa Yolanda Preciado.

Agradecida, Sonia Peña recibió este encargo como un honor y como representante de todo el equipo y colaboradores de Sigo Adelante. «Alfaro es donde he nacido, donde me he formado como persona, donde vive mi familia... voy a vivir el pregón y estas fiestas como unos de los momentos más importantes de mi vida», sonrió.

"Volvemos en octubre a Pakistán con la intención de operar a cuantas mujeres nos sea posible""Mi recomendación es que saboreen los pequeños momentos y lleven esa felicidad al resto del año"

En los momentos en los que están preparando para octubre su tercer viaje a Pakistán, Peña señaló la importancia que tiene para su labor darla a conocer y recibir la sensibilidad de la gente. «Las mujeres atacadas son personas que han perdido su dignidad y, para ellas, recibir una sonrisas, sentir que alguien en otra parte del mundo piensa en ellas es una expectativa de vida», contó.

Por ello, y a pesar de la dureza de las situaciones a las que se enfrentan, Sonia Peña adelantó que su pregón exhibirá que para las mujeres atacadas la Fundación Sigo Adelante es sinónimo de alegría. «Nos reciben como una fiesta, nuestra presencia y labor son un chupinazo en su vida, porque les va a aportar dignidad», sonreía.

Desde el primer viaje en la Semana Santa del 2015, la Fundación Sigo Adelante, en colaboración con la local Depilex Smile Again -Devuélveles la sonrisa-, ha operado quirúrgicamente a quince mujeres afectadas en distintos órganos por las quemaduras del ácido y ha tratado a otras quince, facilitándoles movimientos de cuello, párpados... Además de talleres, charlas, etc., ha realizado en España cinco operaciones de reconstrucción genital por casos de ablación. El número de sonrisas devueltas aumentará en octubre. «Llevamos las maletas llenas de gasas, analgésicos, etc. gracias a muchas donaciones y vamos dispuestos a operar a todas las que podamos -apuntó-. Ya conocemos a los pacientes, con lo que esta vez será más fácil».

Antes, invitará a sonreír a sus vecinos. «Que saboreen los pequeños momentos y trasladen esa felicidad al resto del año», les llamó.