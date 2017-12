«Me gusta escribir las cosas más duras, que provoquen»

Afincada en Madrid, la joven alfareña Sara Flamenco (1983) ha cumplido un sueño, publicar su primera novela. A la venta en el novedoso formato de Amazon, presenta 'La piedra que no encaja' a las 18 horas en el Palacio Abacial.

-¿Por qué escribir?

-Desde que tengo uso de razón quería escribir. Estudié Periodismo porque no existía una carrera de escritora. Por ello escribo relatos breves, un blog y me lancé a la novela. Escribir es evadirme, divertirme, inventar y vivir otras vidas.

-¿Cómo surgió 'La pieza que no encaja'?

-Después de varios relatos breves, escribir una novela me parecía sumamente difícil porque es dar vida a un personaje completo con todas sus circunstancias. Me intenté disciplinar, dedicando dos horas diarias a escribir y el tema surgió de conversaciones con una amiga durante los cafés de trabajo. De esas charlas aparecieron muchas de las historias del libro. Ahora mis amigas tienen miedo de hablar delante de mí porque piensan que todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra.

-¿Qué busca contar?

-La relación entre las personas que, con la familia lejos, viven en una gran ciudad que no es la suya y cómo reconstruyen su vida. Es la historia de una joven que ha tenido que abrirse de cero a una nueva ciudad, a nuevas personas, a una nueva vida.

-Con la protagonista y su entorno toca muchos temas de actualidad, entre ellos la violencia machista.

-Es un tema que me ronda constantemente la cabeza, porque amanecemos casi todos los días con nuevas muertes y porque yo viví una situación similar. A pesar de que yo lo he vivido, a día de hoy todavía no puedo entender cómo fui capaz de dejar todos mis sueños, mi familia, mis amigas, mi vida... Sigo sin entender esa imposibilidad de salir de esa relación de maltrato...

-Frente a eso, pone mucha luz en la amplitud de la amistad.

-Es un reconocimiento a los amigos, porque muchas veces se nos olvida reconocer lo que alguien hace por ti. Para mí son fundamentales y fueron un soporte cuando a los 17 años me fui a estudiar a Madrid.

-Con algún detalle autobiográfico, ¿le ha resultado difícil mostrarse a través de las páginas?

-Ahora mismo lo necesito. De hecho me gusta escribir las cosas más duras, que se lean, que provoquen.

-Para publicarlo ha optado por un formato novedoso.

La verdad es que no conozco a nadie que haya autopublicado a través de Amazon. Me dio vértigo, porque no tuve editor que me corrigiera. Lo malo de autopublicar es que no tienes apoyo para la promoción.