Un buen pellizco entre Alfaro y Rincón Algunas de las premiadas que compraron su boleto en el estanco Ana en Rincón de Soto. Roberto Arellano reparte 1,8 millones de euros gracias a 60 décimos premiados con 30.000 euros cada uno

El sorteo de la Lotería Nacional del pasado jueves dejó un buen pellizco en La Rioja Baja, concretamente en los municipios de Alfaro, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro y Castejón (Navarra). La administración de loterías regentada por Roberto Arellano en Alfaro repartió un total de 1,8 millones de euros en 60 décimos que conformaban la serie completa y que recibió el primer premio al número 21.537.

El número, que pertenece en su mayoría a abonados, ha repartido 30.000 euros por boleto (24.500 euros descontando los impuestos). Así, 28 de ellos se vendieron en Rincón de Soto a través del estanco, 3 en Aldeanueva de Ebro, otros 3 en Castejón (Navarra) y el resto en el municipio de Alfaro.

Ana, dueña del estanco rinconero, explicaba a primera hora de la mañana que «Roberto siempre me trae 28 boletos al estanco de los que unos 20 siempre están comprados por la misma gente de Rincón. Esta vez los otros 8 también se vendieron», comenta. Ella, que también ha sido ganadora de uno de estos décimos, recuerda que «llevamos jugando al mismo número desde que mis padres tenían el estanco», algo que confirmaba Roberto Arellano, que explicaba que ese mismo número se lleva jugando en su administración desde 1966. De hecho, es el mismo número que esta administración juega habitualmente en el sorteo de Navidad.

«Es un premio muy repartido», confirmaba Ana, que detallaba que «sólo uno de los que lo juegan (el único hombre comprador) suele comprar dos décimos y hay algunas personas que lo comparten». Entre los premiados casi la totalidad son mujeres. A alguna no es la primera vez que le toca un pellizco. Es el caso de Sagrario Munarriz. No hace ni un año, en diciembre del 2016, la ONCE repartía 120.000 euros en Rincón de Soto y un boleto iba para ella.

Algunas ya tienen pensado en qué van a invertirlo. Un par de ellas casa a sus hijos el verano que viene y "los nietos ya han pedido su parte", comenta otra. La más joven de todas va a aprovechar el dinerito ganado para sacarse el carné de conducir.

En Alfaro, pastas y cava

Las felicitaciones y enhorabuenas se sucedieron a lo largo de toda la jornada en la administración de Lotería de Alfaro. Sonriente, su administrador, Roberto Arellano, recibía la alegría de los alfareños con pastas y cava en su ventanilla. «Estoy muy satisfecho con el premio, porque da mucha alegría a los vecinos y demuestra que en Alfaro también toca la lotería», sonreía.

Eso sí, también había lamentos resignados pero contentos. Porque el 21.537 es un número jugado por mucha gente durante muchos lustros en Alfaro. Así, la pregunta en Alfaro ayer era «¿lo juegas en jueves o en sábado?». Si son 60 los décimos que se juegan en jueves, son 100 los que se apuestan los sábados, 100 lamentos por sentir tan de cerca la suerte.