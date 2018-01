El PP aprueba el Presupuesto ante la petición de PSOE e IU de más empleo Javier López, de IU, y Sara Orradre, del PSOE, escuchan la presentación por la edil Charo Preciado. :: E.P. Con una cuantía de 10,7 millones, la oposición lo tachó de continuista mientras que el gobierno lo valora como inversor E. PASCUAL Miércoles, 31 enero 2018, 01:03

El grupo de Gobierno popular aprobó anoche en solitario el Presupuesto municipal del 2018 para Alfaro, que contó con los votos en contra de Partido Socialista e Izquierda Unida en la oposición, quienes reiteraron la necesidad de una apuesta firme por el empleo para evitar que la localidad envejezca y se quede sin jóvenes.

Con una cuantía de 10.753.077,56 euros, lo que supone el 8,08% de incremento respecto al del 2017, el Presupuesto alfareño para este ejercicio salió adelante con el voto popular dedicando el 18,11%, hasta 1.946.992,27 euros, a inversiones. En su presentación, la concejal de Hacienda y Servicios Sociales, Charo Preciado, subrayó que son unas cuentas elaboradas desde la prudencia presupuestaria y el control del gasto pero con carácter inversor, con actuaciones financiadas por recursos propios (961.091 euros) y aportaciones de la Comunidad Autónoma (532.901) y préstamos (453.000).

Pero estos argumentos no convencieron a la oposición. Tanto Moisés Laguardia, del PSOE, como Javier López, de IU, incidieron en que el Presupuesto no soluciona los, a su juicio, retos de la ciudad, como el desempleo, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes... Así, además de considerarlos continuistas y lamentar que lleguen «tarde», Laguardia llamó a convocar la mesa de industria para buscar soluciones de forma conjunta, mientras que López llamó a crear un plan de empleo y a definir un modelo productivo para la ciudad. «Toman soluciones rápidas, parches, que no son las mejores -apuntó Laguardia.. No se trata de arreglar calles, sino de dar oportunidades de futuro a los jóvenes para que las puedan pasear». «Nos convertimos en la periferia de Tudela, Alfaro envejece y no proponen soluciones para el retorno de los jóvenes», lamentó López.

LAS FRASES Javier López Concejal de IU «Hay que definir un plan de empleo y un modelo productivo para el futuro de la ciudad» Moisés Laguardia Concejal del PSOE «Deben convocar la mesa de industria para buscar soluciones conjuntas al reto del desempleo» Charo Preciado Concejal popular de Hacienda «El Ayuntamiento no puede crear mucho empleo, pero luchamos para atraer empresas»

«El Ayuntamiento no puede crear mucho empleo, pero estamos luchando para que vengan empresas», respondió Preciado. Ante las críticas, la alcaldesa, Yolanda Preciado, adelantó que próximamente se instalará una empresa de alta tecnología en la ciudad y que el grupo Sada retomará en unos meses la actividad en la ciudad. Además, subrayó el compromiso de la sociedad estatal Sepes e Iberdrola para dotar próximamente del suministro eléctrico al parque industrial La Senda.