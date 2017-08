Alfaro, puerto de carga agrícola La alcaldesa y la concejala de Agricultura, ante el muelle de carga, con el cubierto para camiones al fondo en el espacio del centro. :: / Ernesto Pascual El Consistorio alfareño acondiciona para uso agrícola un espacio junto a El Pilar, que será también parking de camiones ERNESTO PASCUAL Alfaro Viernes, 25 agosto 2017, 10:32

Respondiendo a la demanda trasladada tanto por agricultores alfareños como por empresas y compradores de productos agrícolas de la zona, el Ayuntamiento de Alfaro ha acondicionado un centro de carga y descarga para uso agrícola en una parcela próxima al polígono de El Pilar y a las conexiones con la carretera N-232.

«Los agricultores y los compradores nos habían indicado que muchas operaciones no se realizaban por no contar con un muelle público donde realizarlas», explicó ayer la concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Guadalupe López. «El agricultor ya sabe que aquí tiene el servicio para realizar la carga y descarga de su producto desde los tractores tras la recogida en la finca hasta los camiones transportistas, sin necesidad de que éstos entren al campo o les esperen en puntos no acondicionados de la localidad», apuntó la alcaldesa, Yolanda Preciado.

Al venir adelantada, esta campaña de recogida ha encontrado la ejecución del centro de carga y descarga en sus últimos momentos. Pero desde ya, unos y otros pueden utilizar este espacio. Para acondicionarlo, el primer paso fue la adquisición del terreno de 13.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento por 52.000 euros a finales del 2014. Después, destinó 47.000 euros para adecuar y vallar el terreno y otros 57.000 para construir el muelle de carga y la nave de 500 metros cuadrados donde los camiones pueden esperar a cubierto el tiempo que sea preciso sin que la fruta se asole.

El espacio se dotará próximamente de vídeo vigilancia e iluminación para su seguridad

A partir de aquí, el Ayuntamiento va a informar a los colectivos que agrupan a los agricultores de la entrada en servicio de este espacio y de las normas para compartirlo durante las 24 horas.

Con este espacio disponible, la próxima intención del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Alfaro es dotarlo de cámaras de vídeo vigilancia y de iluminación para convertirlo también en un aparcamiento de camiones, una vieja demanda en la localidad. «Si a los transportistas les parece bien, pueden aparcar en este espacio, próximo al polígono El Pilar y el casco urbano», expone la primera edil. Del mismo modo, el espacio podría utilizarse para las revisiones de la ITV de tractores y otros servicios públicos.