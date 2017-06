La Florida acoge mañana 'Una larga canción de amor para Lola', por Ángel García

Arquitecto de profesión, dibujante de intuición y músico de pasión, la inquietud del alfareño Ángel García le lleva en la noche de este sábado al escenario de la sala Florida. Ahí presentará la obra poético musical 'Una larga canción de amor para Lola', dedicada a su mujer Lola Murillo, y compuesta por la interpretación de diez aleluyas para la que va a contar con la ayuda de la cantante Carmen Pelarda y del guitarrista Sito Prat, además de la presentación a cargo del poeta Teo L. Basterra.

Para estos diez cantos de amor y alegría, como los describe, el trío ha musicado ocho 'Aleluyas' del 'Cantar de los cantares'. A ellos, suma dos 'Aleluyas' de cosecha propia, como 'La Epístola de San Pablo' -habitual lectura en tantas bodas- y 'La nana de los abuelos', que mece a tantos recién nacidos a la hora de dormir, según relata García.

A partir de las 22 horas de mañana sábado, sonidos blues, jazz, rock, pop, balcánicos o caribeños, además de referencias clásicas a Bach, Mozart, Beethoven o Joaquín Rodrigo, apuntalarán la música sobre la que se construyen estos 'Aleluyas'. Además, García anuncia que también honrarán el 'All you need is love' de los Beatles o el 'Lola' de Los Brincos.

Colaborador de la publicación Crónica de Alfaro, co-autor junto a Lola Murillo de los 'Fotujos' que mostraban en dibujos los rincones más emblemáticos de Alfaro, Ángel García mantiene su pasión por la música, tanto en directo como grabada -ha compuesto unos cincuenta temas-. Junto a él cuenta con la maestra pedagoga musical y cantante Carmen Pelarda y el ingeniero electrónico y de sonido, cantante y guitarrista Sito Prat.