El Ayuntamiento alfareño sacará a concurso por urgencia el bar municipal del polideportivo

El adjudicatario de la gestión del bar-cafetería del polideportivo municipal La Molineta ha presentado ante el Ayuntamiento de Alfaro la solicitud para rescindir su contrato de servicio. Ante esta situación, el grupo de Gobierno municipal está elaborando el pliego de condiciones para sacar cuanto antes esta gestión a subasta para que este servicio no falte a los usuarios del polideportivo municipal.

Tras cumplir varias semanas de conversaciones con el grupo de Gobierno para buscar una solución a la situación, el adjudicatario ha considerado que no puede remontar la rentabilidad del servicio y ha presentado la renuncia formal, que ha sido aceptada por el Ayuntamiento. «Si no le interesa seguir, puede irse tranquilamente, pero cumpliendo el proceso para que los ciudadanos no estén sin el servicio», explica la alcaldesa, Yolanda Preciado.

Para ello, los técnicos municipales están elaborando el pliego de condiciones de cara a que, si llega a tiempo, pueda pasar este mediodía por la junta de gobierno local para salir a concurso de nuevo en procedimiento urgente. Mientras, hasta que se dé la rescisión formal del contrato entre las partes y haya un nuevo adjudicatario, el actual tiene que abrir con el horario normal y cumplir con el pliego de condiciones con el que aceptó el contrato.

Precisamente hace ahora un año que el Ayuntamiento alfareño sacó a concurso la prestación de este servicio, por un precio de partida de 10.080 euros. La ausencia de ofertas hizo que repitiera el concurso hasta que encontró al actual adjudicatario. En su anterior etapa, como cafetería Los Pantanos, el bar municipal tuvo una gran acogida por parte del público.