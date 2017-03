Los domingos no se recogen animales

Se esforzó en una buena acción que buscaba evitar peligros y ayudar a dos animales, pero al azagrés Javier Salvador se le ha quedado el sabor de la impotencia. Su acción, no obstante, deja la conclusión de la ausencia de recursos en la zona para atender perros abandonados o extraviados durante los fines de semana.

Este joven de la localidad navarra de Azagra se dirigía el pasado domingo hacia Madrid cuando en una recta en el kilómetro 4 de la carretera regional LR-285 se encontró con dos perros con collar en mitad de la carretera. Ante el peligro de accidente se detuvo, retiró a los perros y buscó un lugar seguro dónde dejarlos.

A través del 112 contactó con la Guardia Civil. «Tras la respuesta pasiva (escuché poco más que un 'ok, gracias') decidí llamar a la protectora de La Rioja, donde me recomendaron que los llevara a Alfaro, la localidad más cercana, y que allí la Guardia Civil o la Policía Local se harían cargo de ellos», relata.

Desviándose de su camino, encontró que ni la Guardia Civil ni la Policía Local alfareña disponían de un lugar donde dejar a la pareja de canes. «Tras más de una hora de llamadas, rodeos y negativas no me quedó otra opción que dejar a los animales atados frente a la comisaría de la Policía Local», cuenta Javier desde la frustración. «Sorprende que no haya unas instalaciones mínimas donde recoger animales», añade.

Consultado por este diario, un portavoz de la Policía Local de Alfaro explica que si bien durante los días laborables el servicio de recogida de animales funciona correctamente, de la mano del acuerdo establecido con el Gobierno regional para derivarlos a la Protectora, los fines de semana este recurso autonómico no llega a las localidades como Alfaro.

Con el objetivo de paliar situaciones como la relatada ahora, la Policía Local y el Ayuntamiento de Alfaro mantienen conversaciones con los veterinarios privados locales y con una residencia canina. Intentan plasmar un acuerdo que pueda dar cobijo a los animales en momentos determinados.

El protocolo barajado contempla que durante el fin de semana los agentes acudan al veterinario de guardia para que haga la lectura del chip del perro, intente localizar a su propietario y que una residencia canina de Alfaro lo recoja a la espera de que la Protectora se haga cargo el lunes siguiente.

Desde la Policía Local subrayan que el joven azagrés actuó correctamente, buscando una solución a pesar de que los medios con los que cuenta no son suficientes para atender todas las necesidades sociales. Así, si un ciudadano encuentra mascotas abandonadas o extraviadas puede llevarlos a la Policía Local.

Después de que Javier dejara a los perros atados frente a la comisaría, algún vecino e incluso agentes de la Policía Local les atendieron con comida y pienso. Pero horas después ya no estaban. Nadie vio si alguien los soltó o se los llevó.