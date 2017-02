El Amor Misericordioso mantendrá la jornada partida el próximo curso

El colegio Amor Misericordioso de Alfaro continuará con la jornada partida como formato en el próximo curso 2017/2018. Así lo decidieron los padres y madres de los alumnos de 1º de Infantil a 5º de Primaria durante la jornada electoral celebrada ayer en el centro concertado alfareño.

A pesar de que los votos positivos fueron mayoría, no fueron suficientes para alcanzar el 60% requerido por la normativa para aprobar la implantación de este formato en el colegio concertado alfareño. De las 295 padres y madres con posibilidad de ejercer el derecho a voto -los de los alumnos de 1º de Infantil a 5º de Primaria-, acudieron en la jornada de ayer a votar ante la urna 245, lo que supone un 83% del censo.

De ellos, 165 padres y madres votaron que sí a la implantación de la jornada continua en el centro, frente a las 77 que votaron de forma negativa. De este modo, los votos favorables supusieron un 55,93% mientras que los negativos resultaron el 26,10%. La implantación de la jornada continua se quedó a poco más de 4 puntos.

Mientras el 'sí' se quedaba a las puertas de los tres quintos del censo electoral precisos, es llamativo el alto número de indecisos: las abstenciones alcanzaron las 50, el 16,94% del total del censo. En cuanto a los nulos, fueron 3, el 1,01%.

Ese alto número de indecisos, que podía haber inclinado con un puñado de votos el resultado a favor del sí a la continua es un reflejo del ambiente que ha vivido la comunidad alrededor del colegio en las últimas semanas, en especial en los últimos días. A pesar de que la iniciativa de llevar a voto la posibilidad de implantar la jornada continua había surgido de los padres y madres, el debate ha sido intenso durante las últimas fechas, mostrando muchos sus dudas sobre este formato.

De haber sido favorable, el colegio habría introducido los cambios en los horarios desde septiembre, con el inicio del curso 2017/2018. Pero el Amor Misericordioso mantendrá su actual formato de mañana y tarde en la próxima campaña.

Al no haber alcanzado el porcentaje suficiente, pese a que el apoyo fuera mayoritario, la jornada continua no volverá al debate en el colegio concertado alfareño hasta dentro de, al menos, dos años. Según la normativa, si la votación resulta no favorable, el colegio no volverá a proponer el cambio, bien por iniciativa de dirección, de claustro o de padres, hasta un mínimo de dos años. Con todo, el centro apunta que la Ley nada dice de máximos. De este modo, proponer o no este proceso otra vez en el futuro dependerá exclusivamente de la decisión de la titularidad del centro.

Propuesta

En un proyecto que subrayaba el aumento en el rendimiento escolar y social de los alumnos con la jornada continua, el centro contemplaba con este formato estar abierto de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde, con la excepción de los días en los que las actividades extraescolares terminaran más tarde. En ese horario general, la agenda diaria contaría de 8 a 8.45 de la mañana con el servicio complementario de guardería. Tras esa primera hora temprana, las actividades lectivas se desarrollarían de 8.45 a 14.15 horas. Otro servicio complementario que ofrecía el centro en su proyecto era mantener el comedor, con horario de 15.15 a 16.30 horas. A partir de las 15.30 horas, el centro propondría un programa de diversas actividades extraescolares. Además, el horario vespertino sería para tutorías.