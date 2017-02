Alfaro acude al programa de ayudas Leader Plus para fomentar el empleo

El Ayuntamiento de Alfaro concurrirá en la actual convocatoria de ayudas de los fondos europeos Leader Plus con la vista puesta en apoyar a las empresas que quieran asentarse en los diferentes polígonos industriales con disponibilidad de suelo e infraestructuras ubicados en la localidad.

Tras solicitarlo en febrero del año 2015, el Ayuntamiento entró a formar parte en mayo de ese año de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Suroriental (ADR La Rioja Suroriental), que es la que gestiona desde su sede en Arnedo los fondos de estos programas europeos. Con esa adhesión, el Ayuntamiento alfareño también entraba a formar parte del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la iniciativa europea Leader Plus, que cuenta con 13,5 millones de euros para dinamizar el desarrollo rural con diferentes programas, como los de enoturismo, agroalimentario, de residuos ganaderos y vinculados al paisaje y a la actividad económica.

Durante el pleno que el pasado lunes aprobó el Presupuesto del 2017, con el voto en solitario del PP y en contra de PSOE e IU, la portavoz socialista, Sara Orradre, interpeló a la alcaldesa sobre por qué el Ayuntamiento no se ha beneficiado de los fondos Leader Plus, «dejando pasar la anterior convocatoria y teniendo en cuenta que la del 2017 finaliza el 28 de febrero». Ante esto, este periódico ha consultado a la alcaldesa, Yolanda Preciado, sobre las intenciones del Ayuntamiento sobre intentar acogerse a estos programas. «El programa Leader Plus ha cambiado bastante, con unas pautas marcadas sobre proyectos que generen empleo. Lo hemos reconducido para que la Agente de Empleo y Promoción Local ayude a empresas que se quieren poner en marcha en la localidad», expone Preciado.