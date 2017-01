El PSOE acusa al PP de «abocar a Alfaro hacia el estancamiento»

«El 2016 ha sido un año perdido para Alfaro, que no merece el inmovilismo de un equipo de Gobierno sin ambición que lleva a la localidad al estancamiento». Es el balance con el que la portavoz de la Agrupación Socialista Alfareña, Sara Orradre, analiza el año recién despedido.

Centrándose en una de las prioridades, el empleo, Orradre recordó la promesa electoral del PP de crear 300 puestos de trabajo en La Senda. «El equipo de Gobierno no ha fomentado la creación de empleo ni ejecutado las partidas de promoción industrial», lamentó. Sobre los 555 parados en Alfaro según los datos de noviembre, la portavoz socialista subrayó que tienen que ver con los 283 habitantes menos que cuenta la localidad desde el 2013. «Que descienda el paro no quiere decir que se cree trabajo, lo que conlleva que no despegan ni el comercio ni la hostelería, sectores que no salen del estancamiento», afirmó. Expuso que 636 de los 654 contratos firmados hasta noviembre eran temporales.

En su balance, el PSOE reprocha que Alfaro cuente con menos servicios, como la pérdida de media jornada de pediatría o de personal en la guardería y reprochó que «nos sangran los bolsillos con los impuestos más altos de La Rioja y las tasas menos progresivas e insolidarias».

Los socialistas lamentan recibir «menos servicios con los impuestos más altos de La Rioja»

Sobre gestión, Orradre acusó a la alcaldesa, Yolanda Preciado, de «atesorar el récord» de informes negativos y reparos de los técnicos municipales. «Saltarse informes de Intervención no es forma de gobernar, sino que hay que prestar un buen servicio al ciudadano respetando la legalidad», demandó apuntando ejemplos como la contratación de la estatua 'Caminos de encuentros' o el desarrollo de unos trabajos de infraestructuras en el Hormiguero.

Los socialistas reconocieron también en su balance trabajos por los que felicitar, como la restauración de la iglesia del Burgo, la paralización del vertedero de cola en Cofín o la recuperación del albergue de temporeros -por el que Orradre subrayó su influencia desde la oposición- y la sensación agridulce de la reforma de la sala Florida.

De cara a este 2017, apuntan propuestas llegadas desde los ciudadanos como repoblar La Plana o embellecer varias zonas de la ciudad.