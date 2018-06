El alcalde de Viguera se enfrenta a dos juicios a lo largo de los próximos diez días P. H. Jueves, 7 junio 2018, 00:44

El alcalde de Viguera, Aitor Santibáñez, declarará el próximo miércoles en el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño por la causa que tiene abierta por el presunto pinchazo de las ruedas del vehículo de un miembro de la asociación ecologista Amigos de la Tierra el pasado mes de septiembre. La vista oral se celebrará a las 11 horas en la sala tercera de dicho juzgado. La acusación pedirá una indemnización por los daños sufridos.

Además de Santibáñez, esta causa pesa sobre otro miembro de su equipo de gobierno, el edil 'popular' Ignacio Herce, a quien también se le acusa de cometer los presuntos pinchazos en las ruedas del coche del ecologista, cuando éste inspeccionaba unos supuestos vertidos ilegales en una zona con canteras de yeso del municipio. Se da la circunstancia de que este juicio debía de haberse celebrado el pasado 22 de marzo, pero se suspendió tras la incomparecencia de dos de los testigos citados.

Respecto de esta causa, el regidor viguereño negó en todo momento haber estado detrás de los pinchazos. «Jamás he hecho algo así», se defendió. A este frente judicial, se le añaden otros. Santibáñez tiene pendiente otro juicio el próximo día 22 por supuestas amenazas a un vecino. No obstante, el asunto más grave que enfrenta deriva de su detención en marzo a manos de la UDYCO por un presunto delito de malversación y falsedad documental. La vista oral aún no tiene fecha en este caso.