Alcalde rico, alcalde pobre Las nóminas de los regidores oscilan entre los 55.510 euros de Gamarra y los 210 del de Aguilar | La alcaldesa de Logroño ingresa la mitad que Manuela Carmena y algo menos que el primer edil del municipio canario de Teguise, pese a que sólo tiene 21.700 habitantes CARMEN NEVOT Logroño Martes, 23 enero 2018, 14:16

¿Cuánto cobra el alcalde de su ciudad? ¿Cree que su nómina es demasiado abultada? o, por el contrario, considera que su plena dedicación no tiene precio. Éste es uno de los eternos debates públicos, quizá de los más enconados, que divide claramente en dos a la sociedad. Por un lado, los partidarios de que la categoría y entrega tenga su reflejo en el salario y, por otro, los que se echan las manos a la cabeza por lo que consideran un dispendio.

Lo cierto es que el sueldo de los alcaldes es tan heterogéneo como ayuntamientos hay y para conocer los emolumentos ya no es necesario hacer lo que se le ocurrió en el 2015 al alcalde de la localidad vizcaína de Abadiño, que pegó su nómina en los portales para que sus vecinos supieran lo que ganaba. Basta con acudir al informe hecho público recientemente por el Ministerio de Hacienda, a través del portal de transparencia del Gobierno de España con datos del 2016, para saber que los ingresos por representar y gestionar un municipio en la comunidad riojana van desde los 55.510 euros que cobraba anualmente la alcaldesa de Logroño -un año después se aprobó un incremento del 1%- hasta los 210 que percibe el alcalde sin dedicación del Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama por asistir a reuniones.

ALGUNOS DATOS 51 alcaldes de los 174 de la región cobran por gestionar su municipio 15 de ellos lo hacen con dedicación exclusiva, 18 a jornada parcial y otros 18 no se dedican a ello, aunque perciben dietas u otros complementos por asistir a plenos, comisiones o reuniones. 8.123 Ayuntamientos del país están sometidos al control de las nóminas de sus ediles por Cristóbal Montoro. 122 es el puesto de Cuca Gamarra en el ranking nacional.

De acuerdo con este peculiar listado que elabora el departamento de Cristóbal Montoro con los 8.123 ayuntamientos de España, sólo uno de cada tres alcaldes de la región (51 en total) ingresa algo, 15 tienen dedicación exclusiva, 18 parcial y otros 18 no tienen dedicación al Ayuntamiento, pero perciben dietas u otros complementos por asistir a plenos, comisiones o reuniones.

La regidora de Logroño, Cuca Gamarra, con 55.510,53 euros, es la que más ingresa en La Rioja; el segundo puesto del ranking regional lo ocupa Javier García Ibáñez, de Arnedo, con una nómina de 45.449,88 euros, unos quinientos euros más que el alcalde de Calahorra, Luis Martínez Portillo, pese a que este último municipio tiene unos 9.000 habitantes más que la ciudad del calzado. No obstante, los 44.949,38 que percibe Martínez Portillo son por su dedicación parcial al 90% al Ayuntamiento, una función que compatibiliza con su despacho de abogado. A los regidores de Alfaro y Nájera les precede Agustín García Metola, alcalde de Santo Domingo de la Calzada, que ingresa poco más de 42.200 euros. El siguiente es el de Pradejón que, al igual que el de Calahorra, tiene dedicación parcial, en este caso de 35 horas semanales, por las que percibe 31.999,94 euros.

En el puesto número doce se encuentra el representante municipal de Lardero, Juan Antonio Elguea, que cobra 25.915,68 euros por su dedicación parcial del 57%, aunque desde el pasado día 15, a petición propia, trabaja para el Consistorio a tiempo completo.

Lo abultado o no de una nómina no es una decisión que toma aleatoriamente cada Ayuntamiento. La Ley de Sostenibilidad de la Administración Local fija el máximo que pueden percibir los alcaldes en función de la población de su municipio. Teniendo en cuenta este referente, como es lógico, la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, es la representante municipal que más dinero ingresa. Su nómina ronda los 101.000 euros, una cantidad que sería muy similar a la de su homóloga en Barcelona, Ada Colau, aunque ésta ha sido una de las regidoras que no ha facilitado sus datos al Ministerio de Hacienda. Le siguen los talones los alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto (90.409,20 euros), Valencia, Joan Ribó (82.602,94) y Almería, Ramón Fernández Pacheco (82.402,20 euros). Paradójicamente, estos dos últimos perciben ingresos prácticamente similares con una diferencia considerable de población. Mientras, la ciudad del Turia frisa los 800.000 habitantes, Almería apenas supera los 190.000.

En el ranking nacional, la alcaldesa de Logroño ocupa el puesto 122, menos que regidores de municipios que cuentan con un número menor de vecinos, como el de Alcoy (59.198 habitantes), Antonio Francés, con una nómina de 56.444 euros, y de quien gobierna la localidad canaria de Teguise, (21.724 habitantes) Oswaldo Betancort, (55.550 euros).