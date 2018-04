Afiliado de ida y vuelta Pietro Chesús Alvero. :: l. r. El edil en Lardero volverá a ingresar en UPyD tras darse de baja P. HIDALGO Miércoles, 25 abril 2018, 14:44

Las aguas vuelven a su cauce en UPyD de Lardero. Si el pasado martes Diario LA RIOJA hacía público que el único concejal de la formación magenta en la cornisa norte (de Galicia a Cataluña), Pietro Chesús Alvero, se había dado de baja del partido, han bastado un par de días para reconducir la situación.

UPyD anunciaba ayer que, tras haber conversado con el edil en Lardero y haber alcanzado un acuerdo, Alvero volverá a afiliarse a la formación que abandonó el pasado enero. Así, la responsable de comunicación del partido, Alicia Martín, avanzaba que «UPyD solicitará al Ayuntamiento de Lardero que tenga en cuenta esta situación para que el Grupo Municipal pueda funcionar con normalidad». En definitiva, todo queda como estaba.

No obstante, Martín reconocía que, si bien se ha recobrado la sintonía entre concejal y partido, no siempre fue así. «Efectivamente son ciertas las discrepancias que, desde hace tiempo, Pietro Chesús Alvero ha mantenido con la dirección del partido. Sin embargo, éstas siempre se han debido a asuntos organizativos y no relacionados ni con la ideología ni con el posicionamiento de UPyD ante un determinado asunto», admitió.

La responsable de Comunicación de la debilitada formación magenta (que en los últimos comicios del 2015 sólo logró 129 ediles a nivel nacional, ninguno en la franja entre Galicia y Cataluña excepto el propio Alvero) alabó el trabajo del concejal en Lardero. «Por parte de los órganos de dirección del partido nos consta una buena labor de oposición de este edil», subrayó.

Estatutos

Asimismo, agradeció que Alvero se mostrara dispuesto a dejar el acta y no seguir, cuando Martín informó de que «en los estatutos de UPyD la baja de afiliación a petición propia, siendo ya cargo electo, conlleva automáticamente la petición del acta de concejal».

La responsable de Comunicación de la formación magenta atribuyó este requisito que exige el partido a que «el reconocido prestigio de UPyD por la coherencia y seriedad en el trabajo diario en las instituciones en las que hemos tenido y aún tenemos representación, también exige ese rigor en el trabajo interno de organización».

Martín finalizó indicando que «el Consejo de Dirección elegido en el tercer congreso de UPyD, celebrado en enero del 2017, ha venido manifestando su voluntad de diálogo y entendimiento con todos quienes quieran ayudar al objetivo de aumentar nuestra presencia en las instituciones europeas, autonómicas y locales y volver al Congreso de los Diputados».