El abogado de Villamediana se defiende Javier Barinaga comparece en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja para aclarar la aprobación del polémico PGM de la localidad DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 16 marzo 2018, 12:33

El abogado Javier Barinaga ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación para aclarar la aprobación del Plan General Municipal de Villamediana de Iregua que se ha celebrado en el Parlamento de La Rioja. La COTUR aprobó en el 2013 el PGM y Barinaga ejerció como letrado en diversos procesos tanto a favor como en contra del Ayuntamiento de Villamediana. La comparecencia ha comenzado con la lectura de los derechos y deberes del abogado por parte del presidente de la Comisión, el diputado socialista Jesús María García. Para empezar, Barinaga ha "lamentado profundamente los medios por lo que se me ha convocado a esta comparecencia" puesto que, a pesar de haber solicitado su aplazamiento por motivos personales y laborales, al parecer esto no ha sido posible y el abogado ha anunciado su intención de presentar "denuncias personales" ante el Consejo General de la Abogacía "por interferir en mi profesión". Eso, en cuanto "a las formas", sobre el fondo de la cuestión Barinaga ha declarado que la comparecencia es "manifiestamente incorrecta" puesto que se ha definido como un "letrado externo", ya que "no he sido representante legal del Ayuntamiento de Villamediana, como se me cita aquí".

Tras esta presentación, la sesión se ha desarrollado en un clima tenso, aunque dentro de unos cauces de respeto. El diputado regional de Ciudadanos David Vallejo ha iniciado el turno de intervenciones con otro comentario: "No entendemos la agresividad de los ponentes, nos gustaría que vinieran con una actitud más colaborativa y no como si fueran a ser fusilados al amanecer". Vallejo ha preguntado sobre la relación profesional de Barinaga con el Consistorio villametrense, a lo que el letrado ha contestado que ha trabajado para el mismo durante 8 o 12 años pero que tras el cambio de gobierno local, que el 2 de enero de 2017 pasó de la alcaldía del popular Rubén Gutiérrez a la socialista Ana Belén Martínez, prescindieron de sus servicios. No obstante, Barinaga ha declarado que "no he actuado en ningún procedimiento judicial del PGM".

En su día, la alcaldesa de Villamediana Ana Belén Martínez justificó a Diario LA RIOJA: «Tenemos que contar con unos servicios jurídicos que nos den confianza, porque si al mismo tiempo defiende a los otros...», en referencia a que Barinaga también representaría a Pedro Sanz y al ex alcalde Tomás Santolaya. Vallejo ha expuesto que tienen constancia de que Barinaga también ejerció como representante legal de Foralia (empresa constructora del cuestionado chalé del ex presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz), del arquitecto municipal y del arquitecto asesor (Esteban Pardo) de Villamediana, lo que pudo haber originado "conflictos de intereses". A esto el abogado ha replicado que no ha existido "incompatibilidad", es más, ha definido la trayectoria de Tomás Santolaya como "inmaculada", de manera que "la deslealtad hubiera sido no representarle".

La diputada de Podemos Natalia Rodríguez también ha "lamentado el tono amenazante del compareciente" y ha realizado varias preguntas directas a Barinaga que este ha esquivado justificando que no son de su competencia. Por ejemplo, ante la pregunta de Rodríguez: "¿Cuántas adjudicaciones hubo y por qué importe durante el PGM?; el abogado ha respondido: "No he tenido intervención en el PGM. No lo sé". Ante el ramillete de cuestiones planteadas por la diputada de Podemos, que han llegado hasta las infracciones en el barrio de las Bodegas de Villamediana, Barinaga ha insistido en que no tiene relación en el PGM. No obstante, el abogado ha defendido la labor de los técnicos municipales como "excelente", ha deseado: "Ojalá todos los ayuntamientos contaran con trabajadores tan responsables"; y ha subrayado que "la actuación del Ayuntamiento ha sido avalada por los tribunales". Como guinda a esta intervención, en la que el abogado se ha cerrado en banda, Barinaga ha replicado: "Yo, mis opiniones las cobro, puede venir a mi despacho, que no será mucho y, además, no habrá incompatibilidad. Vengo a hablar aquí de hechos". Tras estas palabras, el presidente de la Comisión de Investigación ha llamado la atención al letrado.

En el turno del socialista Francisco Javier Ocón, el diálogo ha sido más ágil y directo. Ocón le ha preguntado a Barinaga si ha representado judicialmente a Pedro Sanz, a lo que el abogado ha respondido que no. Ocón ha consultado entonces si ha representado a M.ª Victoria Llorente y Barinaga ha contestado: "No sé ni quién es". (Llorente es la esposa de Sanz). El letrado se ha quejado de las preguntas de índole personal y profesional con respecto a su despacho de abogados, aunque Ocón ha justificado que el matrimonio son los propietarios de la edificación investigada en Villamediana y, por tanto, procedían dentro de la sesión. "Esto no es un juicio", ha aclarado el socialista, antes de adentrarse en un cruce de comentarios y valoraciones, en lugar de un cuestionario, y ha añadido, como conclusión final, que "en la vida hay algo más que la legalidad, también está la ética".

La última intervención ha sido la del popular Jesús Ángel Garrido, diputado regional y concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Villamediana, quien tras un rifirrafe con Jesús M.ª García sobre los turnos de palabra y las intervenciones, ha iniciado su exposición achacando al presidente de la Comisión de Investigación su "interés partidista": "Esta Comisión de Investigación se está convirtiendo en un circo mediático y el único objetivo es sembrar la sospecha permanente, manifestando el profundo desconocimiento de la realidad de los hechos". El popular había solicitado la palabra durante las intervenciones de Vallejo y Ocón, pero García no se la ha concedido. Garrido ha declarado, por otra parte, que el equipo de Gobierno del PP en Villamediana lo que trató es de "mejorar la calidad de vida de la gente", ha agradecido la intervención de Barinaga, le ha pedido disculpas por no haber podido realizarse el aplazamiento y no ha realizado preguntas. Como respuesta, el abogado ha agradecido las disculpas del diputado popular.

En las conclusiones, Garrido se ha ausentando cuando Vallejo ha vuelto a hablar y este, sorprendido, ha manifestado: "Cada vez que habla el señor Garrido se me ocurren 20.000 cosas que decir". El diputado de Cs ha consultado a Barinaga si ha tenido como clientes al menos a seis personas relacionadas con el PGM, a lo que el abogado ha respondido que ni los tiene contabilizados ni eso le relaciona con el asunto en cuestión. Finalmente, Vallejo ha preguntado: "Si Cs le encargásemos un informe sobre el contexto del PGM, ¿estaría incurriendo un incompatibilidad"; a lo que Barinaga ha contestado: "Lo tendría que pensar y, en caso de duda, lo plantearía ante el Consejo General de la Abogacía". Ocón, por otra parte, ha realizado un alegato final reclamando que el presidente del Gobierno de La Rioja debe tener "una conducta ejemplar", en referencia a Pedro Sanz, subrayando que "él mismo reconoció los hechos, habló de más de 700 viviendas ilegales en el entorno de Villamediana, que tiene tela". "El señor Pedro Sanz Alonso no se ajustó a la ley cuando hizo lo que hizo. Es una infracción grave de la LOTUR", ha zanjado.