5.800 hogares y negocios larderanos cuentan con fibra óptica de Telefónica

Cerca de 5.800 hogares y negocios de Lardero disponen ya de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de Telefónica.

La compañía de telecomunicaciones ha invertido 700.000 euros tras finalizar el despliegue de esta infraestructura de última generación en la localidad.

La fibra óptica de Telefónica permite disfrutar de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición, videojuegos de última generación o capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

El FTTH destaca por su alta capacidad y calidad de transmisión, además de por ofrecer mayor seguridad. A diferencia de otras tecnologías similares, la fibra de Telefónica llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares. Es decir, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente.