El PSOE de Lardero denuncia la falta de socorristas suficientes en Aqualar

El Grupo Municipal Socialista de Lardero denuncia la falta de suficientes socorristas y de personal sanitario en el complejo deportivo Aqualar, una vez que las piscinas de verano de la instalación han comenzado ya la temporada estival.

Los socialistas de Lardero exponen que «a diario sólo hay tres socorristas» vigilando las piscinas y que «una persona se encarga de los toboganes»; algo que juzgan insuficiente «teniendo en cuenta la existencia de cuatro vasos y toboganes en dos de ellos». «Creemos bastante evidente que se necesita más personal de vigilancia», señalan, pese a que los fines de semana Aqualar cuenta con una persona más para atender este servicio.

Asimismo, el PSOE critica que «no hay personal sanitario, por lo que cuando se han producido cortes o lesiones leves, uno de los socorristas tiene que dejar su puesto de trabajo para atender estas lesiones». «El año pasado en julio, ya hubo un conato de ahogamiento de una niña y no queremos que se repita esta situación», remarcan.

Los socialistas critican a su vez varias deficiencias en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones

La formación en Lardero asegura que «cuando la instalación está llena de gente, los socorristas están desbordados». «El fin de semana hacen turnos de 9 horas con media hora para comer. Y el cansancio y el calor hacen que se pierda la atención», afirman. Por otro lado, la formación en Lardero reitera que «un año más la gestión del complejo deportivo Aqualar está siendo deficiente y no está a la altura de una instalación con tantos visitantes».

«En una reunión mantenida el pasado septiembre tras finalizar la temporada estival, este grupo hizo un listado de medidas que debían corregirse en este espacio. Al llegar la nueva temporada de verano, hemos comprobado que no se han solucionado estos puntos», contextualizan.

Los socialistas aluden a que la limpieza en los baños y vestuarios, sobre todo de hombres, resulta «muy deficiente»; que «hay una falta evidente de mantenimiento» con duchas que no cierran; que el estado del césped es «lamentable» y «la temporada no ha hecho más que empezar»; y que el puente de madera no tiene rigidez. «Está desencajado, lo que podría provocar algún accidente», advierten.

Por su parte, el alcalde de Lardero, Juan Antonio Elguea, replica que Aqualar dispone de «tanto personal como establecen los protocolos y la normativa, tanto para vigilancia como para atención sanitaria», que insiste en que se presta. Reconoce, no obstante, que «en las taquillas hay alguna puerta rota, que está en vías de repararse, y que al césped le ha afectado en ciertas zonas un hongo». Avanza que, a este último respecto, «se van a poner medios».

Subraya, por otro lado, que con anterioridad al inicio de la campaña de verano un técnico de Salud supervisó la instalación y le dio el visto bueno. «Sólo realizó una pequeña observación sobre el cloro, que se subsanó», asevera Elguea.