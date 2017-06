Ezcaray inicia las fiestas a la carrera

Ezcaray puso en marcha ayer sus entrañables fiestas de Santa Bárbara. Sin más preámbulo que la expectación, la villa riojalteña abrió un paréntesis a la cotidianeidad con el cohete lanzado por Jonás Díez, presidente de la cofradía advocada a la polifacética santa, que, además de protectora frente a las tormentas es patrona de mineros -hubo muchos por estos lares-, artilleros, arquitectos, albañiles, cavadores de tumbas, pirotécnicos, bomberos... A nivel local es titular de la pequeña ermita que corona la cima a la que, si no llueve, se subirá mañana, y, sobre todo, es sinónimo de diversión, que la habrá a raudales hasta el martes, incluido, en torno a un programa -profuso en actos, variado y muy divertido-, que hace que estas fiestas estén a la cabeza en el grado de predilección para muchos ezcarayenses.

·Más fotos en : larioja.com

Estas, como las patronales de San Lorenzo, también empiezan a la carrera. Los gigantes y cabezudos -sobre todo estos últimos- imprimen gran velocidad al arranque festivo, como ocurrió ayer: apenas estalló el cohete -incluso antes-, y comenzaron a escucharse los sones de la popular canción «Ay mamá, cuánto me quiere mi novio, ay mamá cuanto me ha de querer, todos los días me dice, todos los días me canta, contigo me voy a casar...», una legión de chavales corría ya en dirección a la plaza de la Verdura, primera parada de un itinerario acortado ayer por la lluvia, que hizo acto de aparición para amenazar la integridad de los gigantes y cabezudos. La comitiva festiva, con banda sonora de zurriagas, llegó hasta la plaza del Conde de Torremúzquiz y dio algunas vueltas alrededor del quiosco de la música. En el descanso el cielo empezó a descargar con ganas y los gigantes y cabezudos volaban en dirección al punto de partida. Así de rápidas comenzaron unas fiestas a las que se les van a dar muchas 'vueltas'.