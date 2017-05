Una experiencia ya implantada en otras partes de España

Lardero no ha recibido un 'no' formal de Albelda, Alberite y Villamediana a su propuesta de mancomunar la Policía Local, pero ésta no tiene visos de prosperar. Por si acaso, la Consejería de Justicia, órgano competente en la materia y a la que los cuatro municipios recurrieron en busca de asesoramiento, preguntará al Ministerio del Interior por el procedimiento a seguir en caso de que la iniciativa siguiera adelante y se constituyese un cuerpo compartido, algo que resultaría inédito en La Rioja pero de lo que ya hay experiencias por ejemplo en Cataluña.

La plantilla de la Policía Local de Lardero consta en la actualidad de 14 efectivos (11 agentes, 2 oficiales y 1 sub-inspector jefe). «El asunto no está cerrado y nos gustaría apostar por ello, pero a futuro», deja la puerta abierta la alcaldesa de Villamediana de Iregua, Ana Belén Martínez.