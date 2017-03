Hacienda investiga a la empresa Metaro de Casalarreina por posible fraude fiscal

El pasado jueves la empresa Metaro de Casalarreina fue objeto de una inspección administrativa por parte de la Agencia Tributaria. Metaro es el negocio más importante de Casalarreina, con cerca de 70 empleados, y se dedica al tratamiento de chatarra. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, primero funcionarios de vigilancia aduanera y después inspectores de la Agencia Tributaria, acompañados de efectivos de la Guardia Civil como apoyo logístico, acudieron a las instalaciones de la empresa para realizar actuaciones de registro por posible fraude fiscal.

Al parecer, se procedió al registro administrativo de la empresa buscando dinero en metálico que podría considerarse como 'negro' y documentación de posibles ventas, aunque el resultado no ha trascendido y, en todo caso, dependerá de lo que se haya podido encontrar y de lo que dicte el auto judicial al respecto. Para realizar esta actuación hubo expresa autorización judicial.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con los responsables de Metaro, quienes han rehusado hacer declaraciones. «No van a dar declaraciones. No ha pasado nada», explicaron ayer desde la empresa. Por otra parte, el alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, explicó lo poco que sabía: «No sabemos nada, dicen que ha sido una inspección rutinaria». No obstante, según ha podido aclarar este medio, no existen las inspecciones rutinarias en la Agencia Tributaria sino que estas son, en todo caso, registros administrativos.

La empresa Metaro se trasladó en el 2013 a Casalarreina, ocupando las instalaciones que había abandonado Ferrallas Haro, fábrica que cerró en el 2010 después de proceder a su traslado desde el polígono Entrecarreteras de Haro al polígono La Zaballa de Casalarreina, donde es la única existente. Entonces Metaro firmó un convenio de ocupación del terreno con el Ayuntamiento de Casalarreina, aprobado por unanimidad.

El cierre de Ferrallas Haro, anunciado a finales del 2009 y efectivo en el año 2010, suscitó varias reacciones sindicales en su día, con huelgas, manifestaciones e, incluso la acampada de una veintena de trabajadores a las puertas de la empresa, con media docena de ellos permaneciendo varios días en huelga de hambre. Hubo reuniones de la empresa con la Administración y entidades bancarias, pero tras ser aprobado en marzo del 2010 el concurso de acreedores, la firma acabó liquidándose.