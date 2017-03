Queda la licencia forzosa

El vecino de Ochánduri José Manuel García Rojas ha demandado al Ayuntamiento y ha ganado el contencioso al reclamar la concesión de una licencia de obras. José Manuel García solicitó permiso en julio del 2015 para construir una vivienda en el número 42 de la calle Río del barrio de las bodegas de Ochánduri, que fue denegado por el desacuerdo municipal con la derivación de las aguas fecales de la casa. El ciudadano defendió que ya pagaba cuota de alcantarillado, por lo que la conducción de las aguas fecales que proponía en su proyecto es correcta y el Juzgado N.º 2 de Logroño le dio la razón en una sentencia dictada el pasado 26 de diciembre del 2016 y que obligaba al Ayuntamiento de Ochánduri a otorgar la licencia de obra antes del 10 de febrero.

Una vez cumplido este plazo y el de dos meses para poder solicitar la licencia forzosa al Juzgado, José Manuel García Rojas ha confirmado a Diario LA RIOJA que solicitará esta medida. «El plazo vence el 1 de marzo, así al día siguiente se pedirá en el Juzgado la ejecución forzosa de la licencia», advierte García Rojas. El retraso en la concesión ha obligado a este vecino a continuar pagando el seguro de responsabilidad civil, además de costear a un abogado y a un procurador para defender sus derechos. «Está claro que el alcalde (Pascual Ugarte) no gobierna para todos los vecinos, además de no gestionar el dinero municipal con rigor. Con este procedimiento, el Ayuntamiento va a pagar una suma considerable en costas, sabiendo desde el primer momento que no tenía razón», opina García Rojas.

Es más, este vecino considera que la propuesta de conducción de las aguas fecales que le hacía el Consistorio era «inviable» porque «para poder llevarlas a la fosa séptica tiene que constar con unos informes favorables tanto del Consorcio de Aguas y Residuos del Gobierno de La Rioja como de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de manera que eviten vertidos incontrolados, pero que no se nos exigió». Diario LA RIOJA se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ochánduri y su alcalde para poder conocer su opinión sobre este tema y no ha sido posible la respuesta. No obstante, la sentencia del Juzgado, que ha sido dispuesta a este medio por el demandante, resuelve el contencioso «por silencio administrativo negativo».

El Consistorio denegó una licencia de obras por el tratamiento de residuos, pero giró el alcantarillado

García Rojas presentó un proyecto arquitectónico para construir una vivienda unifamiliar y el Ayuntamiento le instó a variar el tratamiento de residuos, motivo por el cual se le denegaba la licencia de obras. No obstante, el Juzgado reconoció que la parcela se incluye dentro del Plan General Municipal de Ochánduri y se considera «suelo urbano consolidado». Es más, ocuparía un terreno donde antes existía otra casa, por lo que «contaba con acometida de agua y de saneamiento», así que la postura del Consistorio de denegar la licencia «no se halla justificada». De hecho, incluso se ha girado recibo de alcantarillado por la propiedad.