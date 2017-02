La vida rural en los confines de La Rioja

Juanjo y Nieves llegan a Navajún. Son habituales del pueblo y siempre que pueden están allí aunque viven en Logroño. Les reciben quince gatos y tres perros que permanecen junto a la casa esperando comida que Juanjo les da cada semana.

Navajún es la localidad más alejada de la capital riojana. Está a 108 kilómetros de Logroño por el itinerario más corto (pasando por Arnedo, Grávalos y Cervera). Hay otras rutas de entre 118 y 138 kilómetros.

Nieves Gómez califica la vida aquí como algo especial: «Es muy apacible para los que venimos a descansar; un sitio mágico y único por la pureza del aire y el silencio».

Blas Fernández Laya Alcalde de Navajún Ildefonso Fernández Muñoz Alcalde de Valdemadera «Cada vez hay menos población en Navajún, no hay futuro» «La gente que vive en Valdemadera es muy mayor, veo el futuro muy mal»

Su marido, Juanjo, desciende de Navajún, donde cultivan un huerto ecológico. «No hay contaminación de ninguna clase, ni lumínica, ni acústica. La tierra está muy pura y los productos son muy buenos», indica Nieves que destaca, además, las curas de salud que se pueden hacer con las aguas medicinales (ferruginosas y sulfurosas) de la zona, para recuperar energía y vitalidad.

«Llevo viniendo cuarenta años y en este tiempo ha cambiado mucho Navajún. Antes había más gente, más rebaños, más vida. Ahora apenas quedan dos familias», explica la mujer y añade que «en verano, cuando más personas estamos, somos como una gran familia y todos nos ayudamos». También comenta la necesidad de una limpieza general del casco urbano para mejorar su aspecto.

Cuatro kilómetros antes de Navajún está Valdemadera. Pedro Fernández acude a su huerto, tiene 88 años y siempre ha vivido en la localidad, con su mujer Mª Paz. «Si necesitamos médico porque ha pasado algo llamamos al centro de salud de Aguilar o a urgencias a Cervera y viene», dice.

No conduce y reconoce que si no fuese por la familia (les llevan y les traen al médico cuando lo necesitan y les suben la compra de alimentos y otros productos ya que en Valdemadera no hay tiendas) se tendrían que haber ido.

Pedro afirma que en Valdemadera están muy tranquilos y viven bien y riendo asegura que «aunque me hubieran dado gratis un piso en la capital no habría ido allí. Si eso es un agobio...»