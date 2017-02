El PP dice que la renuncia de la edil socialista evidencia una división del equipo de gobierno

La portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Nájera, Marta Martínez, ofreció ayer la opinión del grupo con relación a la dimisión de la edil socialista Patricia Calvo, tras haber iniciado la construcción de un recinto de 24 metros cuadrados en terreno no apto para ello. Los populares, en palabras de la ex alcaldesa, consideran que «esta renuncia ahonda más en la división clarísima y pública que existe en el tripartito que gobierna nuestro municipio».

Martínez recordó que «cuando comenzó la legislatura ya advirtió de que el cuatripartito formado por PSOE, PR+, Alternativa Najerina y Cambia Nájera, «tomaron el gobierno sin proyecto, sin ideas, sin programa, sin estar unidos, y sin estar de acuerdo en nada porque de nada habían hablado» y que el tiempo les había dado la razón cuando «al medio año uno de ellos salió del equipo de gobierno».

A su juicio «el tripartito cada día está más roto, las relaciones entre ellos son cada vez peores, hay una profunda división y esta renuncia lo demuestra». Fue un poco más allá la jefa de la oposición al afirmar que «hasta el propio PSOE está dividido», para lo que se basa en que «no haya sido la propia Patricia Calvo la que haya podido explicar los motivos de su renuncia». Se pregunta Martínez «si quizá no la hayan dejado hablar sus propios compañeros».

Por otra parte, el hasta ahora compañero de Calvo en el equipo de gobierno, Enrique Acha (PR+), declinó valorar la dimisión, indicando que lo considera «una decisión personal». Mientras, el también integrante del grupo gobernante, Jaime Bravo (AN), manifestaba que «es una cosa que no nos esperábamos y que nos ha causado cierto malestar, ya que una cosa de estas puede provocar que el trabajo que se ha hecho se pueda ir al traste». No obstante, consideraba que «la actitud que ha tomado ha sido la correcta y ayuda a seguir trabajando con ganas».