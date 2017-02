Cambia Nájera demanda un proyecto global para el Casco Histórico

Nájera. La concejal de Cambia Nájera, Idoya Eguileor, expuso ayer el contenido de la carta entregada al alcalde, Jonás Olarte, con las consideraciones de su grupo municipal acerca del borrador del Presupuesto municipal para el 2017, en la que se enumeran una amplia serie de discrepancias con el documento y que cierran indicando que el grupo «tiende la mano al equipo de gobierno para poder sacar adelante unos presupuestos que consigan un proyecto de futuro digno para Nájera».

Eguileor se mostró partidaria de que este año no se lleguen a aprobar de igual manera que en el ejercicio anterior, por medio de una cuestión de confianza, indicando que así se lo había hecho saber al alcalde, a quien dijo haber encontrado «en disposición de negociar y dispuesto, también, a que el debate no termine como el pasado año». En cuanto a que se llegase a la cuestión de confianza y ello pudiera dar lugar a una posible moción de censura, la edil afirmó que «hasta el momento voy a confiar en lo que él me ha dicho, que es, que existe la predisposición a valorarlo todo y a seguir con el debate en comisiones». No obstante, puntualizó que, «si termina en cuestión de confianza, se hará como siempre en Cambia Nájera, se llevará a la asamblea como se hizo el año pasado en que se acordó no votar a favor de la cuestión de confianza y luego no plantear una moción de censura».

A grandes rasgos, desde CN consideran que el borrador «no refleja las prioridades en las que Nájera se debe centrar» y señalan como prioritario «la elaboración de un proyecto de rehabilitación y desarrollo urbanístico, económico y social del Casco Histórico», razonando que «tenemos que mejorar el aspecto de nuestra ciudad para poder luego promocionarla».