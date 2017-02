Santo Domingo da un nuevo paso en su demanda de regular el Oja en cabecera

La propuesta de trabajo que la Alcaldía de Santo Domingo de la Calzada echó a rodar con vistas a debatirla y 'pulirla' para intentar alcanzar un acuerdo unánime sobre la demanda de regulación del río Oja en cabecera dio anteayer un nuevo paso con la luz verde otorgada por el Consejo Sectorial de Agricultura al asunto; un empujón con el que se pretende que la que el equipo de Gobierno define como «deuda histórica» con la ciudad calceatense y municipios de la cuenca -es decir, la citada regulación- «sea una realidad en el menor plazo de tiempo posible», tal como se recoge en la nota de prensa surgida del encuentro.

En este, también se expresó «el sentir unánime de los miembros del consejo de que dicha regulación es necesario efectuarla en cabecera y no exclusivamente para agua de boca, sino para cubrir todas las necesidades hídricas de la ciudad y de la zona, por lo que los objetivos de esta actuación deben ser múltiples y para todos los municipios afectados, entre ellos Santo Domingo de la Calzada», añade la nota. Se refiere a que la solución que se adopte garantice agua de boca; para la agricultura y ganadería; para que exista un caudal ecológico para el medio ambiente y para el desarrollo industrial de la zona, además de para el sector turístico y de ocio.

De momento, el equipo de Gobierno y el Consejo Sectorial de Agricultura demandan la regulación pero sin concretar de qué forma debe materializarse. Preguntado por ello, el alcalde, Agustín García Metola, señaló que por parte del equipo de Gobierno no hay una propuesta firme sobre cómo debe materializarse la regulación que demandan. «Serán los técnicos y el propio Gobierno de La Rioja quienes tienen que decir cuál es la solución más adecuada», indicó, no sin aludir a la petición de que se realice previamente un estudio de necesidades, recogida en a propuesta de trabajo, para «dar una respuesta concreta con las infraestructuras que sea preciso acometer».

Agustín García Metola Alcalde de Santo Domingo «Los técnicos y el Gobierno de La Rioja son quienes tienen que decir cuál es la solución más adecuada»

No obstante, el grupo municipal del PP no entiende esta indefinición en la demanda. «Sigo sin ver que exista ningún planteamiento serio. No está posicionado», indicó al alcalde el 'popular' Javier Azpeitia, en el último pleno. El PP local ha defendido en varias sesiones una presa en Posadas como la mejor opción.

El tema se volverá a tratar el día 14 en la comisión informativa de Empleo, Industria, Agricultura y Medio Ambiente. Además, el Consejo Sectorial de Agricultura se volverá a reunir el día 6 de marzo para seguir estudiando este asunto.