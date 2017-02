Nájera sin barreras, satisfecha a medias

La puesta en marcha de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas por la ciudad ha vuelto a poner de actualidad la campaña organizada, tiempo atrás, por el colectivo Nájera sin barreras, encabezado por la najerina Cristina Hervías, quien, tras acabar sus estudios de integración social y pasar a engrosar las listas del paro, comenzó a recorrer las calles de la ciudad para hacer una recopilación de todos los obstáculos para las personas con movilidad reducida.

Hervías considera que la labor que ahora se ha comenzado para eliminar esas barreras arquitectónicas es «muy loable y muy buena, y ya es hora de que Nájera sea accesible para todo el mundo, no sólo para la gente con algún tipo de discapacidad física, sino, también, para quienes van con un cochecito para bebés, un carrito de la compra o para cualquiera que, ocasionalmente, tenga que utilizar muletas».

Ella, que no tiene ningún impedimento físico, actuó movida por «mi empatía hacia las injustas situaciones que sufren los discapacitados para poder moverse por las ciudades que aún están llenas de barreras arquitectónicas». Por ello, también, acudió con toda la documentación recopilada ante un arquitecto urbanista, a fin de que le ilustrase sobre qué barreras eran solucionables. «Por desgracia, en ciertos casos me dijo que algunas no tenían una solución fácil, porque requerían unas rampas con una inclinación excesiva y hasta peligrosa».

«Lo que se está haciendo me parece muy loable y muy bien, ya era hora», dice Hervías

Sí que se muestra algo molesta porque desde el Consistorio no se haya aprovechado la realización de los trabajos de supresión de barreras para reconocer la labor de concienciación que llevó a cabo Nájera sin barreras, «no por mí, que yo lo hice porque mi sensibilidad hacia esas cuestiones así me lo indicó, sino para todas aquellas personas que me apoyaron de muchas formas, desde los que simplemente me animaron hasta los que me facilitaron hacer fotocopias y cosas así. Entonces, lo que siento es que se les hace un feo a ellos, nada más».