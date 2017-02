Cientos de toallitas húmedas taponan la red y llenan una calle de aguas fecales

La tormenta de agua que cayó en la mañana de ayer sobre Santo Domingo de la Calzada arrastró todos los residuos no biodegradables que la falta de lluvias de los últimos meses había dejado esparcidos por la red de saneamiento, en tal cantidad que formaron un enorme tapón en la calle Beato Jerónimo Hermosilla que hizo que, en torno a las 9.15 horas, las aguas residuales y fecales salieran por uno de los registros y propiciaran un panorama no apto para todos los estómagos.

Las causantes del atasco fueron, principalmente, las toallitas húmedas, en grandes cantidades, y, también, mucho jabón desechado de los hogares y solidificado en bloques, que ayudó a reforzar el tapón. Y junto a estos, otros productos higiénicos, incorrectamente arrojados a la red.

«Al no llover con fuerza en estos últimos meses no han sido arrastradas las impurezas de mayor peso por la tubería y se han ido acumulando, pero esta mañana ha llovido muchísimo en poco tiempo y lo que ha hecho ha sido colmatar la tubería y que el agua saliera», indicó ayer el concejal Javier Ruiz, que dijo haber visto sacar, al menos, 5-6 cestos llenos de toallitas higiénicas. Parecen inofensivas pero son los 'monstruos' de los sistemas de alcantarillado a nivel mundial, ya que los atascan y suponen un grave problema para el medio ambiente al acumularse sus desechos en los fondos marinos y desprender partículas de plástico.

«Mucha gente piensa que son como papel higiénico, que se deshace y no causa problemas, pero no es así»

Ruiz señaló que «mucha gente piensa que esas toallitas son como el papel higiénico, que se deshace y no causa problemas, pero no es así», por lo que pidió que no se desechen por la red de saneamiento ya que, al deshilacharse y trenzarse, tarde o temprano acaban obstruyéndola.

Los trabajadores de la empresa de limpieza viaria se afanaron en devolver la calle a su estado normal, mientras que el servicio de aguas, tras desatascar el alcantarillado obstruido trabajó con carácter preventivo en otros puntos de la red en los que suelen producirse problemas cuando llueve con mucha intensidad, habida cuenta de que las previsiones también contemplan para hoy posibles tormentas. Además, se echó sepiolita para evitar que los transeúntes resbalaran, dado que se produjeron algunas caídas.