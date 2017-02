«Estamos invirtiendo en renovar un casco viejo para convertirlo en un casco histórico»

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, se puso al frente del Consistorio sin experiencia política, pero el devenir en el cargo se la está aportando a marchas forzadas. Ahora repasa los avatares de gobierno del último año.

-¿Qué balance hace del 2016?

-En general, un balance positivo, sí que es verdad que no satisfecho del todo porque nos faltan todavía muchas cosas por hacer, pero creo que hemos dado un gran cambio a la ciudad y que vamos por un buen camino. Estamos contentos, hemos hecho muchas inversiones necesarias y vamos a seguir por este camino.

-De lo realizado hasta ahora, ¿qué cosas podría destacar?

-Hay dos fundamentales. La primera, empezar a pagar la deuda que tenía este Ayuntamiento con los funcionarios, recordemos que hay una deuda pendiente con los 60 funcionarios municipales de casi 1,2 millones por no haber hecho una relación de puestos de trabajo en su tiempo, que la Justicia condenó por dos veces al Consistorio a pagar esa deuda, y que el anterior equipo de gobierno no fue capaz de llegar a un acuerdo y empezar a pagar. En este 2016 se llegó a un acuerdo y hemos pagado alrededor de 150.000 euros, cifra que se va a incrementar en el 2017 ya que no estaban contemplados los trabajadores externos. Otra cuestión ha sido el llegar a acuerdo respecto a la cláusula suelo del préstamo que teníamos por las piscinas climatizadas y, que yo sepa, somos el único Ayuntamiento de este país que ha conseguido eliminar ese tipo de cláusula, y que nos va a suponer un ahorro, a lo largo de la vida del préstamo, de unos 80.000 euros.

-¿Cuál de todos los proyectos con los que comenzó la legislatura es para usted irrenunciable?

-Irrenunciable, el saneamiento del río Najerilla. Tenemos un sistema de bombeo de aguas residuales a la depuradora que es deficiente, que nos da continuos vertidos al río y que la última multa que nos pusieron fue de unos 10.000 euros. Ya tenemos un nuevo proyecto para llevarlo a cabo y estamos tramitándolo para poder empezar a realizarlo.

-¿En qué punto está el anuncio del abandono de los franciscanos de la custodia de Santa María La Real?

-Como hemos visto todos, los padres franciscanos se reunieron con la consejera de Desarrollo Económico y con el presidente de La Rioja para indicarles que en verano van a abandonar el monasterio y nosotros estamos pendientes de que se reúna el Patronato de Santa María la Real, en el que, recordemos, están La Rioja, Navarra, las tres diputaciones vascas, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento, y nos gustaría que el prior de los padres franciscanos nos diera una explicación, porque, a día de hoy en Nájera, lo que sabemos es por la prensa. Entonces, esperamos que en ese patronato nos puedan explicar y a partir de ahí, entre todos, podamos trabajar en que el monasterio siga siendo visitable y siga teniendo vida.

-¿Nájera le está sacando suficiente partido turístico a un monasterio con la riqueza que tiene?

-Tal vez haya que darle una vuelta al tema. Nájera tiene mucho potencial patrimonial y turístico, lo que pasa es que está poco exprimido, creo que hay que exprimirlo más. Las visitas están muy bien, las guías son magníficas, pero habría que estudiar, sobre todo, el tema de horarios y en verano, tal vez abrir más horas o más días.

-Han dado pasos para peatonalizar el casco histórico, ¿van a seguir por ese camino?

-Yo no lo llamaría peatonalización, lo que estamos invirtiendo es en renovar un casco viejo para que sea un casco histórico, porque por él atraviesa el Camino de Santiago y nuestra obligación es mantenerlo en las mejores condiciones. Se ha decidido empezar por la plaza de la Cruz, que creo es un punto importante, y que está muy destrozada. Vamos a limitar el tráfico rodado, el horario de carga y descarga, eso sí, tratando de favorecer o al menos no perjudicar a los comercios. Se trata de hacerlo más turístico aún.

-¿Cómo está la industria del mueble?

-Con la crisis económica, Nájera fue una de las cabeceras de comarca más resentidas, con mucho cierre de empresas. Nuestro apoyo es firme para la empresa del mueble porque de ella dependen muchas familias najerinas. Por eso queremos llevar a cabo el proyecto del bulevar del mueble, es uno de nuestros objetivos. Hemos hablado con el Gobierno regional y nos han planteado una financiación, ahora tenemos que valorarlo todo, el coste que puede tener para el Ayuntamiento y hablar con la asociación del mueble y los industriales para llevarlo a cabo.

-¿Qué tal van las finanzas del Consistorio?

-Bueno, pues no estamos en un momento económico óptimo. Tenemos unos 4 millones de deuda viva, y a eso hay que sumarle la deuda de la piscina climatizada. Pagamos al año 432.000 euros por la piscina y nos quedan aún tres años, y eso nos ha sumido en una deuda que el margen que da al Ayuntamiento para hacer inversiones lo marca el convenio de cabeceras. Estamos hablando de 280.000 euros anuales.

-¿Hacia dónde apunta el futuro de Nájera?

-Hacia un futuro mejor. Nuestra intención es que Nájera, poco a poco, se vaya renovando, que tengamos más turismo, que se creen industrias y, sobre todo, que la industria del mueble que hay se mantenga.