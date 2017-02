Olarte: «En el año 2016 hemos conseguido bastantes cosas, vamos por buen camino»

El alcalde najerino, Jonás Olarte, hizo balance ayer de lo realizado a lo largo del 2016, un año que calificó como «importante» , en el que considera que «hemos conseguido bastantes cosas para Nájera, sí que es verdad que todavía nos quedan muchas por lograr, pero vamos por buen camino», comenzó diciendo.

En primer término se refirió al «reproche que nos hace la oposición de que no hacemos inversión», y negó la mayor advirtiendo que «hemos hecho la mayor inversión que se ha podido hacer en los últimos siete años, que es pagar los casi 1,2 millones que se le debe a los funcionarios del Ayuntamiento». «En el año pasado abonamos unos 150.000 euros, este año será algo más, porque en el anterior ejercicio no figuraban los atrasos a los trabajadores que ya no están, cuyo pago se aprobó en el último pleno», desglosó. Para cerrar este punto, reprochó a la anterior alcaldesa, Marta Martínez, haber sido «incapaz de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores».

Asimismo, afirmó que «somos el único Ayuntamiento de este país que ha conseguido eliminar una cláusula suelo de un préstamo que tenía, el de las piscinas climatizadas, lo que nos supondrá un ahorro de unos 80.000 euros», pasando a recordar inversiones de unos 200.000 euros en la renovación de parques infantiles, 60.000 en la mejora de caminos rurales, y otras cuestiones como «conseguir que en las fiestas se hayan involucrado todos los sectores», además de «promocionar el patrimonio, la oficina de turismo, el arreglo de calles, se está renovando el Casco Histórico, y trabajamos en la apertura de las cuevas y la solución a los vertidos al Najerilla, entre otras cuestiones».