Febrero se completa con estrenos, teatro y la banda de música

El programa del teatro Bretón para el próximo mes arrancará el viernes 3 de febrero con el primer concierto del año de la Banda Municipal de Música de Haro para el que ya se pueden retirar las invitaciones en la Unidad de Cultura en el palacio de Bendaña. El domingo 5, el Cuadro Artístico Bilibium, de Haro, presentará su obra 'Viernes y trece' a las 20 horas. El fin de semana siguiente se dedicará al cine con la proyección de la película infantil 'Ballerina' y 'Diré tu nombre'. El sábado 18 de febrero, la Asociación Teatral Calceantese presentará en el Bretón 'Los ladrones somos gente honrada', obra de Jardiel Poncela. Y las propuestas para febrero finalizarán el lunes 27 con el teatro en inglés para escolares. Los alumnos de los colegios de Haro podrán ver las obras 'Gulliver' y 'How to be Sherlock Holmes' en dos sesiones que comenzarán a las 9.30 y a las 12 horas.