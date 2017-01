El Ayuntamiento de Villamediana quiere someter a consulta las obras de la plaza Cándido Sarramián

El grupo municipal del Partido Riojano en Villamediana de Iregua exigió ayer explicaciones al nuevo equipo de gobierno acerca de que aún no hayan comenzado las obras en el parque de La Fragua. El edil regionalista, Rubén Sáenz, precisó que esta actuación se adjudicó hace más de un mes por 75.000 euros y advirtió de que, de no llevarse a cabo, «la inversión no se puede recuperar y se perderán las cuantías económicas».

La alcaldesa villametrense, Ana Belén Martínez, aseguró que los trabajos comenzarán «en los próximos días» y que el Consistorio está «a expensas» de que la adjudicataria, Redondo Solozábal, comunique la fecha de inicio.

Por otro lado, y en relación a la paralización de las obras de la plaza Cándido Sarramián, indicó que éstas se han interrumpido porque la reciente cesión de la travesía de Villamediana a su paso por esta zona ha generado «un cambio importante» en el proyecto, que el nuevo Ejecutivo local quiere replantearse y promover una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre el tipo de plaza que desean.

No obstante, avanzó que a finales de esta semana la plaza, ahora parcialmente levantada, volverá a su estado original.