«El Ayuntamiento arrastra una deuda importante y nos parece prioritario reducirla»

Estrella Santana Martínez accedió al cargo de alcaldesa como independiente liderando el PSOE-Cervera Plural y sin experiencia ni siquiera como concejal. Se encontró con la dificultad de gobernar un municipio con sus habitantes dispersos en seis núcleos urbanos y tiene como principal prioridad reducir la deuda del Ayuntamiento.

-¿Cuál es el balance del 2016?

-El balance, respecto a nuestras propuestas del programa electoral, tiene luces y sombras. En cuanto a que queríamos un Ayuntamiento más transparente, más dialogante y con más participación ciudadana, pues estoy contenta. Hemos hecho un gran trabajo, plenos más frecuentes a los que acuden los vecinos y pueden participar en los ruegos y preguntas del final. Tenemos tres días para recibir a la gente en el Ayuntamiento, también hemos creado una cuenta de Facebook en la que pueden opinar, comentar. Somos bastante transparentes en lo referente a en qué se invierte el dinero. En ese sentido vamos por el buen camino.

-¿Y respecto a las sombras que cita?

-Hay puntos que ahora veo y son una utopía total. Cuanto entramos no sabíamos la situación con la que nos íbamos a encontrar. Este Ayuntamiento arrastra una deuda importantísima. No solo la del plan de pago a proveedores del 2012, que obligó a un plan de ajuste y financiero aprobado por Hacienda. Desde entonces y hasta el 2015 la deuda que se fue acumulando es importante. Nos parece prioritario disminuirla porque para afrontar obras importantes no teníamos margen de maniobra. En ese sentido también estoy contenta. En un año y medio se ha reducido la deuda en 1,2 millones.

-¿Cuál era el total de la deuda?

-Cuando entramos en junio del 2015 era de 5,5 millones de euros. Al hablar de deuda me refiero a todo lo que el Ayuntamiento debe. En Hacienda hablan de deuda viva que es lo pendiente con los bancos pero se le debe además a los proveedores, a la Comunidad Autónoma y eso también lo tenemos que pagar.

-¿Qué intervenciones se han hecho en el 2016?

-Se han realizado algunas pequeñas obras, un arreglo importante en la captación de agua de Cabretón y Valdegutur, eliminación de material combustible en los montes, y cosas del día a día. En la optimización de recursos humanos del Ayuntamiento hemos empezado a elaborar una relación de puestos de trabajo (rpt), con una empresa especializada. Además de una necesidad legal supone una herramienta muy valiosa. Nuestra prioridad más importante sigue siendo la apertura del balneario de la Albotea que llevamos arrastrando desde el 2003 cuando se firmó el convenio con el Ministerio y la Comunidad Autónoma. Por una cosa u otra no se ha conseguido abrir y es una fuente de gastos.

-¿Cómo está ahora la Albotea?

-El año pasado hicimos un estudio de la situación real del balneario, qué necesitaba para abrir y ponerlo en funcionamiento. Se elaboraron dos proyectos, uno de obras y otro de instalaciones y se presentaron en la Consejería de Fomento. Están aprobados por los técnicos y esperamos firmar un convenio para financiar los trabajos. Creo que se firmará como tarde a finales de febrero o principios de marzo. Lo que no quiero dar es una fecha de apertura del balneario porque llevamos años en los que se decía que era inminente. Lo ideal sería abrirlo este verano y así lo piensa el gestor.

-¿Qué obras hay para el 2017?

-En Valverde se arreglará la calle Fuente Peña, en Cabretón la Plaza del Correo y en Rincón de Olivedo la calle Mazolete. Las tres se han adjudicado y comenzarán cuando pase el frío. Hay que tener en cuenta que lo correspondiente a Cervera del convenio de cabeceras del 2016 se empleó en el gasto corriente lo que nos permite tener más capacidad para pagar las deudas. Siguiendo con esta política, al próximo plan de obras del bienio 2017-2018 se va a dar el mismo destino. No tenemos más remedio. Pero creo que en un par de años podremos estar lo suficientemente saneados para empezar un ritmo normal. Intentamos que la situación no repercuta en los vecinos. En el 2017 no va a subir la contribución y queremos el próximo año hacer una revisión de los valores catastrales o de la tasa, a la baja.

-Ha tenido dos dimisiones en el equipo de Gobierno desde septiembre ¿cómo lo afronta?

-En ambos casos han sido motivos personales. En principio no afecta a la forma de trabajo.

-También ha habido problemas de denuncias de trabajadores ¿no?

-Es un problema heredado. En este Ayuntamiento durante muchos años se ha seguido una política de contratación nefasta. Cuando ha llegado el momento de prescindir de los servicios de algunas personas, dentro de la política de ahorrar, han considerado que no se estaba siendo justo con ellos y han denunciado. Había empleados con contratos por obra y servicio desde hace muchos años y el juez ha dicho que se les tenía que indemnizar como indefinidos. Hemos hecho frente a esas indemnizaciones y me parece correcto que el juez halla fallado en ese sentido.

-¿Cómo ve el futuro de Cervera?

-Con optimismo. Creo que la situación del Ayuntamiento y del pueblo en un par de años va a revertir. Tendremos abierto el balneario, se generarán puestos de trabajo y tenemos atractivos turísticos. Estoy empeñada en la mejora del suministro de agua de boca (las instalaciones están viejas y obsoletas) y creo que una vez salgamos de la deuda la cosa se puede remontar bien.